Мунтяну — молдавской полиции: Если меня изобьют — виновата «Комсомолка»!

Кандидат в мэры Кишинева создает для себя угрозу, а потом обвиняет всех вокруг, кроме себя любимого.

Несколько дней назад на сайте «Комсомольской правды» в Молдове был опубликован материал о том, что бывший министр окружающей среды Валерий Мунтяну, ныне кандидат в мэры Кишинева, призывает молдавские власти объявить Иосифа Кобзона в нашей республике персоной нон грата. Наш автор предположил, что из-за таких инициатив либерал рискует столкнуться с настоящим народным гневом, и его однажды самого погонят из Молдовы. И вот мы получили ответ от Мунтяну.

«Я просил объявить Иосифа Кобзона персоной нон грата не потому, что он российский певец, как врет сотрудник «КП», а потому, что законодательством запрещено привлечение иностранцев в избирательную кампанию», - говорится в сообщении Валерия Мунтяну.

ОТ РЕДАКЦИИ

Для начала заметим, что описывали мотивацию Валерия Мунтяну совсем не так... Пересказывать не будем. А с законодательством согласны.

Далее – слово Мунтяну:

«Комсомольская правда» пишет, что меня побьют, что я рискую столкнуться с народным гневом, - пишет Валерий Мунтяну. - Они провоцируют на насилие против меня!»

ОТ РЕДАКЦИИ

Нетрудно догадаться, что не было и этого. А есть удивительная способность некоторых молдавских политиков манипулировать общественным мнением. Своим ответом либерал лишний раз дал возможность убедиться, что просто-напросто пытается привлечь к себе внимание. Даже многоходовочка получилась: «набросился» на Кобзона, поддел действующие власти, фонд, а потом и СМИ — чтобы о нем заговорили. Для верности. Получилось. Вот только голосов это либералу не прибавит. Если он спасет еще одну черепаху — может быть, это и случится. Дело-то доброе, а вот «выезжать» на разжигании ненависти, думается, не самый правильный ход. А главное — всем в этой стране поднадоевший.

Кстати, сейчас над Валерием Мунтяну во всю куражатся пользователи соцсетей — мол, он, фотографируясь для билбордов со своими дочерьми, просит граждан помочь собрать им приданное.

Как думаете, это правда?

От себя же прошу правоохранительные органы уделить должное внимание безопасности Валерия Мунтяну. Кандидат должен спать спокойно!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ