Виктор Боштинару: Проевропейские партии Молдовы должны сесть за стол переговоров

Проевропейские партии Молдовы должны сесть за стол переговоров. В этом уверен румынский европарламентарий Виктор Боштинару. Накануне он принял участие в передаче "Фабрика" на Publika TV.

"Два года работы правительства Филипа я рассматриваю не только с точки зрения проявления личных качеств, но и как смену траектории Молдовы. Случилось то, чего не было давно: в стране не менялось правительство. Во-вторых, это правительство взялось за административную работу. Все показатели подтверждают, что реформы идут. Этого не оспаривают даже оценки МВФ", - сказал евродепутат Виктор Боштинару.

Депутат Европарламента предостерег проевропейские партии от предательства, которого, по словам Боштинару, ЕС не простит.

"Мой посыл: это надо прекратить. Все, кто говорит, заявляет, утверждает, что они проевропейцы, должны вернуться из сферы рассуждений в область реальности. Я думаю, что Европейский союз очень жестко накажет партии, которые называют себя проевропейскими, но в действительности проводят противоположную политику, отказываясь создавать проевропейское руководство", - добавил евродепутат Виктор Боштинару.