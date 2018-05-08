Молдова обязалась производить до 20% энергии из возобновляемых источников

Наша страна обязалась к 2020 году производить до 20% энергии из возобновляемых источников.

Получать ее намерены от солнечных панелей, которые установят на здании Технического университета.

Финансирование для проекта предоставят инвесторы всемирной онлайн-площадки по торговле и аренде солнечных батарей Sun Exchange. Возврат вложений инвесторы будут получать в самой известной виртуальной валюте - биткоин. А в Молдове получит распространение еще одна криптовалюта - соларкоин. Виртуальные средства можно будет инвестировать повторно или обменять на обычные деньги.

Координатором внедрения этого амбициозного проекта в Молдове выступит ООН. В случае успеха проект реализуют также в Румынии, Казахстане, Узбекистане, и европейских странах.