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Экономика
Молдова обязалась производить до 20% энергии из возобновляемых источников
08.05.2018

Наша страна обязалась к 2020 году производить до 20% энергии из возобновляемых источников.
Получать ее намерены от солнечных панелей, которые установят на здании Технического университета. 

Финансирование для проекта предоставят инвесторы всемирной онлайн-площадки по торговле и аренде солнечных батарей Sun Exchange. Возврат вложений инвесторы будут получать в самой известной виртуальной валюте - биткоин. А в Молдове получит распространение еще одна криптовалюта - соларкоин. Виртуальные средства можно будет инвестировать повторно или обменять на обычные деньги. 

Координатором внедрения этого амбициозного проекта в Молдове выступит ООН. В случае успеха проект реализуют также в Румынии, Казахстане, Узбекистане, и европейских странах.


 
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