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На ряде национальных трасс будут находиться машины-ловушки
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|08.05.2018
Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:
- М 1/R 3: на сегменте Яловенского района;
- М 5/R 1: на сегменте Страшенского района;
- М 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, 77-129 км;
- М 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 39-90, 194-224, 255-266 км;
- R 1: Кишинев – Унгены, 128-70 км;
- R 2: Кишинев – Бендеры, 22-54 км;
- R 6: Кишинев – Оргеев, 13-21 км;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49-86 км;
- R 20: Оргеев – Резина, 0-23 км;
- R3/ R 33/ G 98: на сегменте Хынчештского района;
- R 3/ M 3: на сегменте Чимишлийского района;
- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.
Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям:
- соблюдать безоговорочно знаки/ указания патрульных инспекторов;
- соблюдать дистанцию между автомобилями;
- не останавливаться в местах, где могут создать препятствия для движения транспорта;
- проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения, и желает стабильной и безопасной поездки.
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