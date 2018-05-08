Авто На ряде национальных трасс будут находиться машины-ловушки Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах: М 1/R 3: на сегменте Яловенского района;

М 5/R 1: на сегменте Страшенского района;

М 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, 77-129 км;

М 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 39-90, 194-224, 255-266 км;

R 1: Кишинев – Унгены, 128-70 км;

R 2: Кишинев – Бендеры, 22-54 км;

R 6: Кишинев – Оргеев, 13-21 км;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49-86 км;

R 20: Оргеев – Резина, 0-23 км;

R3/ R 33/ G 98: на сегменте Хынчештского района;

R 3/ M 3: на сегменте Чимишлийского района;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул. Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям: соблюдать безоговорочно знаки/ указания патрульных инспекторов;

соблюдать дистанцию между автомобилями;

не останавливаться в местах, где могут создать препятствия для движения транспорта;

проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения, и желает стабильной и безопасной поездки.

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