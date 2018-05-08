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Авто
На ряде национальных трасс будут находиться машины-ловушки
08.05.2018

Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:

  • М 1/R 3: на сегменте Яловенского района;
  • М 5/R 1: на сегменте  Страшенского района;
  • М 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, 77-129 км;
  • М 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 39-90, 194-224, 255-266 км;
  • R 1: Кишинев – Унгены, 128-70 км;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, 22-54 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, 13-21 км;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49-86 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 0-23 км;
  • R3/ R 33/ G 98: на сегменте Хынчештского района;
  • R 3/ M 3: на сегменте Чимишлийского района;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.

Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям:

  • соблюдать безоговорочно знаки/ указания патрульных инспекторов;
  • соблюдать дистанцию между автомобилями;
  • не останавливаться в местах, где могут создать препятствия для движения транспорта;
  • проявлять терпение, максимальную дисциплинированность,  соблюдать Правила дорожного движения, и желает стабильной и безопасной поездки.

 
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