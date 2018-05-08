Назначение Иона Друцэ в ВСП было предсказуемым, мнение

Назначение Иона Друцэ председателем Высшей судебной палаты можно было ожидать. Тот факт, что кандидат был только один, вовсе не означает, что другие судьи не хотели участвовать в конкурсе, но его результаты были предсказуемыми. Об этом заявили участники передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передаёт IPN.

Как отметил председатель Центра правовых ресурсов Молдовы (ЦПРМ) Влад Грибинча, было понятно, что Ион ​​Друцэ будет назначен председателем Высшей судебной палаты, особенно это было ясно тем, кто понимает происходящие процессы. По его словам, лишь Ион ​​Друцэ попросил оценить его деятельность, чтобы иметь возможность принять участие в данном конкурсе. „Мне это было ясно за 3–4 недели до конкурса. Учитывая, что другого кандидата не было, было понятно, что выбор отсутствует”, - рассказал Влад Грибинча.

По словам директора ЦПРМ, Высшая судебная палата насчитывает 33 судей, и он не думает, что никто из них не хотел баллотироваться на пост председателя учреждения. В ходе предыдущих конкурсов на эту должность, отметил Грибинча, кандидатов было несколько. „Желающие есть. Почему они не участвовали в конкурсе? Наверное, потому что всё предсказуемо”, - считает Влад Грибинча.

Бывший судья Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац утверждает, что участие в конкурсе единственной кандидатуры вписывается в рамки закона. „Если есть только один кандидат, это не означает нарушение закона, но существует принцип альтернативы. Любое учреждение, любой гражданин должен иметь альтернативу. Вот этот принцип альтернативы и был нарушен”, - пояснил Кырнац. Юрист предполагает, что некоторые из судей не пожелали баллотироваться на пост председателя ВСП, чтобы журналисты не анализировали их резюме, их предшествующую деятельность.

3 мая Ион Друцэ был назначен председателем Высшей судебной палаты на четырёхлетний срок. Кандидатура Друцэ была единственной, участвовавшей в конкурсе, проводимом Высшим советом магистратуры.