В столовых учебных заведений проходят интенсивные проверки

До настоящего времени проверки были проведены в 10 пищевых блоках, в результате которых установлено, что озвученные ранее рекомендации исполнены частично.

В некоторых пищевых блоках был проведен капитальный ремонт, был приобретен инвентарь, техника, соответствующая утварь, в других же был проведен косметический ремонт и техника приобреталась по мере необходимости, передает unimedia.info.

Кроме того, был озвучены предписания и рекомендации по устранению всех недостатков. Инспекторы проинструктировали персонал блоков питания о правильном питании детей, предупредили о продуктах, не рекомендованных детям в школьных и дошкольных учреждениях, а также рассказали о правильном получении и хранении продуктов, говорится в пресс-релизе ANSA.

Руководители школьных и дошкольных учреждений ознакомились со всеми рекомендациями и приступят к их реализации в ближайшее время.