Шалару: У нас есть доказательства, что партия «Шор» финансируется Россией

Исполнительный председатель Партии национального единства (ПНЕ) Анатол Шалару сообщил, что располагает доказательствами того, что партия «Шор» финансируется из России.

Представители ПНЕ требуют от Центризбиркома исключить кандидата партии Регину Апостолову из борьбы за пост мэра Кишинева, передает deschide.md

«Хочу рассказать про вмешательство России в выборы в Молдове. Об этом много говорилось, но сегодня я хочу привести доказательства. 4 мая один гражданин выдал заем в 200 тысяч леев ООО Air Classica. В тот же день эти деньги были перечислены в виде пожертвования на счета партии "Шор", кандидату на пост мэра Кишинева Регине Апостоловой. Позднее деньги были потрачены на рекламу кандидата на телеканалах», — сказал он.

Партия "Шор" выступила с заявлением по этому поводу, назвав все обвинения в адрес Регины Апостоловой - ложью.

"Их цель состоит в том, чтобы скомпрометировать нашу кампанию. У нас есть опросы и у других есть опросы, которые показывают, что Регина значительно выросла в этой кампании, стала серьезно мешать другим партиям и их схемам, которые они проворачивают между собой, чтобы захватить примарию Кишинэу. Их план состоит в том, чтобы вывести нас из гонки. Так выглядят демократические и свободные выборы? После того, как Нэстасе не смог убрать нас из предвыборной гонки, сейчас обратилась в ЦИК партия одного унионистского кандидата, ПНЕ, которая активно продвигала уничтожение государственности Республики Молдова и хотела объединения с другим государством. Разве это не является иностранным влиянием в кампании в Кишинэу? Мы продемонстрируем в ЦИКе, что все обвинения являются ложью и представим доказательства, чтобы исключить кандидата ПНЕ из предвыборной гонки, который серьезно нарушил избирательное законодательство", заявили в партии "Шор".