Жителей Молдовы ждут 9 мая на Марше Победы и акции «Бессмертный полк»

Национальный Координационный комитет «Победа» приглашает всех кишиневцев и жителей других населенных пунктов Молдовы принять участие 9 мая в Марше Победы и акции «Бессмертный полк» в Кишиневе.

Как сообщил член Национального Координационного комитета «Победа», член Исполкома Союза офицеров Молдовы Борис Шаповалов, выступая в передаче «Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой» на телеканале НТВ-Молдова, торжественный Марш Памяти «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 9:00 на Площади Великого Национального Собрания, откуда участники акции проследуют до Мемориала воинской славы "Вечность", где возложат цветы к могилам павшим героев, передает Noi.md.

Члены комитета "Победа" предлагают общественности выйти одной общей колонной без партийных флагов и символики, которая сможет объединить всех представителей гражданского общества.

Борис Шаповалов отметил, что для участия в Марше Победы и акции «Бессмертный полк» важно иметь георгиевскую ленточку и портреты участвовавших в войне родственников с их именами и фамилиями, указанием фронта, на котором они воевали.

У кого не будет с собой георгиевской ленточки, ее можно будет получить у организаторов мероприятия. Историк отметил, что георгиевская лента - символ войны и символ победы для советских людей, у нее такие же цвета, как у ленты с ордена «Солдатской славы», учрежденного в 1943 г., а также ленты с медали за «Победу над фашистской Германией».

Тех, кто не сможет принять участие в Марше Победы, пройти по городу в торжественной обстановке, с оркестром и песнями в соответствующей атмосфере, могут просто прийти на Мемориал и возложить цветы павшим героям.

«9 мая - это действительно праздник со слезами на глазах, люди идут по велению души, это мощный объединяющий фактор. В Марше Памяти и акции «Бессмертный полк» могут участвовать все граждане, вне зависимости от принадлежности к той или иной партий, все общественные объединения, национальные, этнические группы», - сказал Борис Шаповалов.