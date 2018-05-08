Счет пошел на дни: Стало известно, когда в Молдове будет установлена дата выборов в парламент

Лидер Демпартии Плахотнюк обещает сделать их прозрачными и демократическими

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк заявил на еженедельном брифинге партии, что попросил своих коллег-депутатов обсудить эту тему с другими фракциями. Плахотнюк также сказал, что на заседании было рассмотрено несколько предложений, в том числе от гражданского общества и диаспоры, направленные на укрепление демократического характера выборов, предотвращение любых попыток мошенничества, непрозрачного финансирования или незаконной деятельности в период предвыборной кампании.

«Я потребовал от коллег в парламенте создать демократическую и прозрачную рабочую группу по организации выборов. Эта группа станет открытой площадкой, на которой будут приглашены оппозиционные партии, гражданское общество, эксперты, учреждения, участвующие в организации выборов», - сказал лидер демократов.

Председатель ДПМ подчеркнул, что возглавляемая им партия сделает все необходимое для обеспечения справедливого и демократического избирательного процесса этой осенью, под наблюдением как можно большего числа международных наблюдателей, гражданского общества из страны и из-за рубежа, с тем, чтобы гражданам было гарантировано право голоса.

ИГОРЬ КРУДУ