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Фантастический сюрприз: К звездным гостям, которые выступят 9 мая в центре Кишинева, присоединится золотой голос России - Николай Басков!
09.05.2018

Он составит компанию экс-солисту Modern Talking Томасу Андерсу, а также Евгению Доге, Ирине Римеш, румынской певице Delia и группы Blue.

Главной неожиданностью концерта, который пройдет сегодня вечером в Кишиневе на Площади Великого Национального Собрания, станет участие в нем знаменитого российского певца Николая Баскова, по праву носящего звание «золотой голос России». Организаторы празднования Дня Победы и Дня Европы – Демпартия Молдовы – анонсируют, что мероприятие начентся в 9 мая в 17.00.

Напомним, что в концерте 9 мая примут так же участие Евгений Дога, Ирина Римеш, румынская певица Delia, группы Blue, братья Адваховы, Амелия и Валентин Узун и оркестр Plai Moldovenesc.

Но начнется все гораздо раньше. Уже в 10.00 на главной площади Молдовы будет развернута полевая кухня: ветераны войны смогут оценить фронтовые блюда совершенно бесплатно. Здесь же будет организована фотовыставка, посвященная Второй Мировой войне, а рядом – зона для отдыха детей. Ну, и плюс к этому – обещают в ДПМ – весь день будут играть военные духовые оркестры и организовываться различные представления.

Празднование Дня Победы и Дня Европы будет продолжаться до полуночи и завершится грандиозным фейерверком.


 
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