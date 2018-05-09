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В Кишиневе тысячи людей принимают участие в акции "Бессмертный полк"
09.05.2018

Сегодня утром, 9 мая, в центре Кишинева на площади Великого национального собрания, стартует акция "Бессмертный полк". Участники марша чтят память павших в Великой Отечественной войне.

Как отмечалось ранее, во главе масштабного праздничного шествия будут идти президент страны Игорь Додон и другие политики. Сегодня также ожидается, что акция "Бессмертный полк" станет рекордной по численности участников.

Марш пройдет по традиционному маршруту: от Арки Победы на площади Великого национального собрания – ул. Бэнулеску-Бодони – ул. Алексея Матеевича – Мемориал воинской славы «Вечность». У Мемориала запланирован митинг с возложением цветов.

В этом году акция "Бессмертный полк" проходит не только в Кишиневе, но и в небольших населенных пунктах Молдовы.

"Бессмертный полк" — общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проводится ежегодно в День Победы 9 мая. Участники марша несут фотопортреты своих воевавших родственников. Впервые акция под названием "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов.


 
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