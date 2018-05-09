Президент России Владимир Путин поздравил молдавских ветеранов с Днем Победы

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Общество
В преддверии Дня Победы глава российского государства направил персональные поздравления проживающим на обоих берегах Днестра ветеранам Великой Отечественной войны. В своем послании, сердечно поздравляя фронтовиков и тружеников тыла, Президент России подчеркнул:
«Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье, не жалея сил трудились в тылу. Высокие нравственные качества, личную ответственность за страну вы несете через всю жизнь. Ваши дела и поступки, беззаветная любовь к Родине, умение жить честно, ценить дружбу – всегда будут для нас примером. Желаю вам здоровья и всего самого доброго!».
Президент Российской Федерации В.Путин
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Поздравление Посла Российской Федерации в Республике Молдова Ф. М. Мухаметшина по случаю Дня Победы
Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Великая Отечественная война вписана в историю XX века как эпоха героического подвига и отваги, светлой веры в Победу, сплотившими народы в борьбе за свободу Родины. Граждан России, Молдавии и других бывших советских республик объединяет уважение к поколению победителей, плечом к плечу боровшихся с нацизмом, ковавших Великую Победу. Наши отцы, деды, прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, сумели сокрушить «коричневую чуму», перед которой отступили многие страны. Они показали пример истинного благородства, величия человеческого духа и подлинного патриотизма.
Пламя войны не обошло стороной никого, коснулось всех советских граждан. Хочу привести слова Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Творцами этой Великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети. Люди разных национальностей, профессий».
Мы обязаны не допустить возрождения идеологии «исключительности» и «национального превосходства». Бережное сохранение памяти о героизме военных лет – наш общий долг во имя исторической правды и перед мирным будущим человечества. 9-го мая мы возложим цветы на мемориалах и братских могилах, в едином строю «Бессмертного полка» пройдем с портретами творцов Великой Победы, склонив головы в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.
С праздником вас, дорогие ветераны! Вы – главные герои этого священного торжества. Ваш подвиг предопределил мирную и достойную жизнь грядущим поколениям. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
Фарит МУХАМЕТШИН
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова
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