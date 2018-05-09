Президент России Владимир Путин поздравил молдавских ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Победы глава российского государства направил персональные поздравления проживающим на обоих берегах Днестра ветеранам Великой Отечественной войны. В своем послании, сердечно поздравляя фронтовиков и тружеников тыла, Президент России подчеркнул:

«Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье, не жалея сил трудились в тылу. Высокие нравственные качества, личную ответственность за страну вы несете через всю жизнь. Ваши дела и поступки, беззаветная любовь к Родине, умение жить честно, ценить дружбу – всегда будут для нас примером. Желаю вам здоровья и всего самого доброго!».

Президент Российской Федерации В.Путин

* * *

Поздравление Посла Российской Федерации в Республике Молдова Ф. М. Мухаметшина по случаю Дня Победы

Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Великая Отечественная война вписана в историю XX века как эпоха героического подвига и отваги, светлой веры в Победу, сплотившими народы в борьбе за свободу Родины. Граждан России, Молдавии и других бывших советских республик объединяет уважение к поколению победителей, плечом к плечу боровшихся с нацизмом, ковавших Великую Победу. Наши отцы, деды, прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, сумели сокрушить «коричневую чуму», перед которой отступили многие страны. Они показали пример истинного благородства, величия человеческого духа и подлинного патриотизма.

Пламя войны не обошло стороной никого, коснулось всех советских граждан. Хочу привести слова Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Творцами этой Великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети. Люди разных национальностей, профессий».

Мы обязаны не допустить возрождения идеологии «исключительности» и «национального превосходства». Бережное сохранение памяти о героизме военных лет – наш общий долг во имя исторической правды и перед мирным будущим человечества. 9-го мая мы возложим цветы на мемориалах и братских могилах, в едином строю «Бессмертного полка» пройдем с портретами творцов Великой Победы, склонив головы в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

С праздником вас, дорогие ветераны! Вы – главные герои этого священного торжества. Ваш подвиг предопределил мирную и достойную жизнь грядущим поколениям. От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Фарит МУХАМЕТШИН

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова