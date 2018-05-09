Кишинев празднует День Победы: тысячи людей несут цветы к Вечному огню

Уже с самого утра памятные плиты на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе усыпаны цветами: нескончаемый поток людей у Вечного огня.

В среду с самого раннего утра тысячи граждан приходят к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Люди возлагают цветы к Вечному огню и к могилам погибших воинов.

Море цветов у Вечного огня

В торжественной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Андриан Канду, премьер страны Павел Филип, депутаты, члены правительства, главы дипмиссий.

"Без сомнения, главные герои сегодня — ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами", — отметил Додон.

Поток людей к Вечному огню не прекращается. Жители Кишинева продолжают идти к мемориалу Воинской Славы. В этот день здесь все — от мала до велика. Люди благодарят ветеранов, которые тоже пришли на мемориал. Героям вручили огромные букеты за их подвиг. Участники Великой Отечественной со слезами на глазах принимают поздравления в честь Дня Победы.

День Победы и День Европы

Ранее парламент Молдовы принял постановление праздновать 9 мая и День Европы. Это произошло после того, как президент республики Игорь Додон отклонил соответствующую инициативу об изменении Закона о памятных датах страны.

Как отметил премьер республики, этот день особенный для всего общества, для всех граждан. По его словам, спустя пять лет после 9 мая 1945 года были предприняты первые шаги по созданию новой политической структуры.

"Эту структуру мы называем Европейским союзом. Объединение, которое доказало, что может предоставить гражданам лучшее качество жизни во всем регионе. Сегодня мы извлекаем уроки из прошлого и ставим это в основу будущего для нашей страны. Это особенный день. И не только мы решили праздновать сегодня День Европы и День Победы над фашизмом. Это продиктовано историей", — сказал Филип.

Он рассказал, что помимо праздничных концертов у правительства Молдовы есть план действий, который был утвержден еще в начале этого года.

"Люди помимо чувств ожидают конкретных действий и мер… Нам удалось решить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются ветераны. Мы проявляем к ним уважение", — сказал Филип.

Президент Молдовы неоднократно заявлял, что в республике 9 Мая был, есть и будет Днем Победы.

День Победы в Кишиневе

В эти минуты в Кишиневе проходит масштабная акция Марш памяти "Бессмертный полк", организованная под эгидой президента Молдовы. Колонны людей из центра Кишинева двинулись к мемориалу воинской славы "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны