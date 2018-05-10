Больше всех в Молдове Дня Победы ждут унионисты и русофобы!

9 мая в центре Ташкента торжественно отметили возвращение на первоначальное место скульптурного комплекса, посвященного узбекской семье Шамахмудовых, усыновившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей-сирот, сообщил телеканал «МИР 24».

История возвращения этого памятника стала местной легендой. Возведенный в 1982 году в самом сердце Ташкента на площади перед Дворцом дружбы народов, он символизировал гостеприимство и радушие узбекского народа, принявшего свыше полутора миллиона эвакуированных людей во время войны, из которых около 300 тысяч были детьми.

В 2008 году памятник, ставший символом милосердия узбекского народа, внезапно стал бельмом на глазу столичной администрации, которая отправила его на задворки «в связи с переименованием площади». Его свалили прямо на землю, на протяжении девяти лет монумент постепенно рушился и ветшал.

Жители города писали в правительство жалобы, прося вернуть памятник в центральную часть столицы, даже начинался сбор деньги на его реконструкцию. Активисты махалли (созвучно с молдавской магалой), где живут Шамахмудовы, обращались к властям с просьбой перенести к ним этот памятник. Но все так и оставалось в проектах, пока новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не принял волевое решение вернуть скульптурную композицию на историческое место в центре столицы.

В годы войны кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена взяли на воспитание 15 детей разных национальностей, в том числе и одну молдаванку. Ольга-Халида до сих пор живет в Ташкенте.

В прошлом году журналисты агентства Sputnik посетили махаллу, где живут Шамахмудовы. Здесь по-прежнему много интернациональных семей, люди живут дружно. И старшие, и младшие, и даже трех-четырехлетние дети с гордостью говорят: «Мы Шамахмудовы». Журналистам удалось отыскать троих из усыновленных детей. Среди них и Ольга-Халида.

«Мы довольно долго беседовали с ней, - рассказал репортер Фозил Фарход. - Как нам показалось, Халида немного устала. Ей исполнился 81 год. Она сказала, что ей часто снится мама в белом платке и в чистой одежде, будто она в раю. Также бабушка Халида сообщила, что читает Коран за упокой души мамы. Еще Халида вспомнила, как после войны за ней приехал ее брат, хотел забрать. «Теперь не поеду», - сказала она и осталась. Услышав, что памятник семье Шамахмудовых возвращают на прежнее место в центре Ташкента, бабушка Халида очень обрадовалась. Когда мы уходили, она благословила нас на чистом узбекском языке».

Аксакалы махалли, где живет Халида, рассказали, что она завещала родным похоронить ее по мусульманским обычаям. Для этого сходила в управление мусульман и получила на это разрешение.

Примеру этой супружеской пары последовали многие жители Узбекистана. После войны кузнеца наградили орденом «Знак Почета», а его жену удостоили почетного звания «Мать-героиня». Имя Шамахмудова получила также одна из столичных улиц. Жизнь многодетных родителей легла в основу художественного кинофильма «Ты не сирота», который в 1964 году на кинофестивале в Ленинграде получил премию за лучший сценарий и был отмечен многими высокими наградами.

В день возвращения монумента на прежнее место молодежь и убеленные сединами старики засыпали его цветами. Многие не смогли сдержать слез, увидев легендарный памятник на прежнем месте.

Александр КАЗАНСКИЙ

На фото Sputnik: Халида (Ольга) Шамахмудова со своим семимесячным правнуком Мухаммадумаром; Шаахмед Шамахмудов с женой и приемными детьми.