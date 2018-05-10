Этот праздник у нас никто и никогда не отнимет: Додон заявил о рекордных 100 тысячах на «Бессмертном полку»

Марш Победы в Кишиневе возглавил президент Республики Молдова с семьей.

Сегодня, 9 мая, президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей принял участие в традиционной акции памяти тех, кто воевал в Великой Отечественной войне – шествии «Бессмертного полка». Количество участников марша оказалось рекордным – около 100 тысяч граждан.

- В этом году акция была как никогда многолюдной. Десятки тысяч людей с георгиевскими лентами и портретами фронтовиков. Живые ветераны той страшной войны рядом с их внуками и правнуками. Весеннее, праздничное настроение у всех участников марша.

- Мы – наследники Великой Победы. Мы – потомки героев-победителей. И этот праздник у нас никто и никогда не отнимет. Низкий поклон всем ветеранам – и ныне живущим, и ушедшим от нас! Их подвиг навсегда останется в нашей памяти! С Днём Победы! - сказал Игорь Додон.

Как и было сказано ранее, марш прошел без партийной символики. Под знаменем Победы, скандируя: «Победа!», «Спасибо деду за победу!», «Мы помним, мы гордимся!» и «Ура!» люди прошли по улицам столицы. У многих были портреты родных, участвовавших в войне против фашизма, георгиевские ленты, воздушные шары и цветы.

Шествие завершилось у Мемориала воинской славы «Вечность». Граждане почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.