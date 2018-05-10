Аналитик о влиянии результатов выборов столичного примара на предстоящие осенью парламентские выборы

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Анатол Цэрану ответил на следующий вопрос: Каково влияние результатов выборов столичного примара на предстоящие осенью парламентские выборы?

«Проигрыш проевропейской оппозиции на выборах примара повлечет за собой оглушительный провал на парламентских выборах. И этот прогноз вполне может материализоваться. Но надежда есть.

Пока только прогнозируемое поражение в Кишинэу может стать уроком для всех проевропейских лидеров. И тогда проект Европейского гражданского движения по объединению проевропейских сил в один единый список на осенних парламентских выборах может стать единственным спасением.

Лидеры правых политических сил Молдовы должны понимать, что без поднятия гражданского духа они не придут к ожидаемому результату. А этого можно достичь только тогда, когда рядовые граждане будут чувствовать себя сопричастными и смогут контролировать избирательный процесс от отбора кандидатов в единый список до утверждения программы правления.

Олигархический дух следует изгнать из рядов проевропейских сил и, в первую очередь, из умов политических лидеров. В противном случае, смена власти закончится так же, как до сих пор: будут меняться только олигархи у власти, а олигархическая система остается неизменной», – заявил Анатол Цэрану.

Андриана Кептине