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Экономика
Фермеров, которые создают новые рабочие места, будет субсидировать государствоk
10.05.2018

Государство станет субсидировать фермеров, которые создают новые рабочие места. Такое положение предусматривает проект Стратегии занятости населения. Разработанный на пятилетний срок документ кабмин рассмотрит сегодня.

Намеченны также программа поддержки начинающих предпринимателей, упрощение процедуры кредитования малых и средних предприятий, финансирование бизнес-проектов, созданных женщинами. Предусмотрены льготы для молодых медиков и фармацевтов, а также курсы предпринимательской деятельности для мигрантов.

На прошлой неделе первое чтение парламента прошёл закон о субсидировании работодателей, которые трудоустраивают безработных разных категорий.


 
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