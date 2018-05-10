10 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Басков о приезде в Молдову: "Я безумно счастлив находиться здесь"
10.05.2018

На центральной площади, где проходит концерт в честь Дня Победы и Дня Европы, встретили знаменитого российского певца Николая Баскова.

"Я сегодня безумно счастлив, потому что в такой памятный день для всех нас я нахожусь в Кишиневе, и готов сейчас выйти на сцену для того, чтобы порадовать великолепную публику, которая с теплотой меня встречает и любит мои песни. И, конечно, я очень благодарен Владу Плахотнюку за то, что в самые памятные и торжественные праздники я всегда приезжаю в Молдову, чтобы дарить свое творчество и получаю взамен невероятные эмоции зрителей", - сказал Николай Басков.

Также российский певец поделился впечатлениями от концерта, организованного Демократической партией, отметив что это "невероятное содружество счастья, любви и удовольствия".

Николай Басков пожелал всем хорошего настроения и еще раз поблагодарил за возможность выступить на молдавской сцене.

"Для артиста самое главное в жизни это радость на лице зрителей. Я надеюсь завоевать каждое сердце своим выступлением. С праздником!", - добавил эстрадный певец.


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.