Михалко: ЕС и Молдова очень близки

Европейский Союз и Республика Молдова очень близки, утверждает глава делегации ЕС в Кишиневе Питер Михалко в послании по случаю Дня Европы, который отмечается 9 мая.

По его словам, обе стороны строят отношения сотрудничества на основе Соглашения об ассоциации, безвизового режима и помощи, предлагаемой ЕС для повышения уровня жизни граждан Молдовы, передает IPN.

Питер Михалко говорит, что благодаря поддержанным ЕС проектам будет улучшен уровень жизни миллиона жителей Молдовы. Благодаря поддержке ЕС, пять молдавских городов и более 220 общественных зданий, школ и детских садов теперь отапливаются дешевле и лучше. «Теперь по Молдове можно путешествовать легче и быстрее благодаря Европейскому Союзу. Более 700 км было построено при поддержке Европейского Союза», – отметил Питер Михалко.

По словам Питера Михалко, Европейский Союз также помогает улучшить стандарты управления государственными финансами, лучше и прозрачнее их использовать. В то же время посол уточнил, что ЕС вкладывает средства в расширение и совершенствование профессионального образования, а также в создание центров передового опыта. «Вместе с государствами-членами ЕС мы предлагаем европейскую передовую практику путем реформирования ключевых секторов экономики, таких как здравоохранение, таможня, продовольственная безопасность, борьба с коррупцией, сохранение культурного наследия», – добавил глава делегации ЕС.

Питер Михалко пригласил всех граждан в субботу и воскресенье, 12 и 13 мая, в публичный сад им. Штефана чел Маре в Кишиневе, чтобы отметить День Европы в европейском городке.