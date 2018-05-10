Влиятельный международный журнал назвал MAIB лучшим банком Молдовы

Влиятельный международный журнал «Global Banking & Finance Review» назвал Moldova Agroindbank «Лучшим банком Молдовы - 2018». Незадолго до этого такое же звание журнал присудил лидеру отечественного банковского рынка. Оценка была проведена на основании мнений экспертов журнала «Global Banking & Finance Review», независимых специалистов и читателей. Для окончательных выводов жюри принимало во внимание показатели эффективности банков, включая активы, кредиты, депозиты, сеть дистрибуции, разнообразие и доступность продуктов и услуг.

«Мы гордимся тем, что Moldova Agroindbank получает эту престижную награду уже шестой год подряд. Это подтверждает твердое позиционирование учреждения в качестве бесспорного лидера банковского рынка Молдовы, устойчивость процессов, осуществляемых банком, значимость MAIB для экономического развития страны, а также доверие партнеров к банку, который я имею честь возглавлять », - отметил председатель правления банка Сергей Чеботарь.

Moldova Agroindbank - лидер национальной банковской системы, его доля на рынке - около 30% по наиболее важным показателям эффективности.

Как передает Молдпрес, в течение 27 лет деятельности успехи учреждения признаны специализированными учреждениями и изданиями международного масштаба, которые присваивали MAIB титул «Лучший банк в Молдове».