В Молдове задержали двух киллеров из Азербайджана, находившихся в международном розыске

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Происшествия
Молдавские правоохранители задержали двух азербайджанских киллеров 26 и 32 лет. Они, являясь членами организованной преступной группировки, осуществляли преступную деятельность на территории СНГ.
Их объявили в розыск украинские правоохранители за совершение вооруженного нападения 29 марта с использованием автомата Калашникова. В результате нападения один человек погиб, другой оказался ранен.
Задержание состоялось 8 мая после поступления оперативной информации в Национальный инспекторат расследований.
Согласно информации, мужчины нелегально пересекли границу Молдовы, чтобы сделать поддельные документы, а затем направиться в Турцию, чтобы избежать уголовной ответственности.
Подозреваемых задержали на 72 часа, позже их экстрадируют в Украину, передает crimemoldova.com.
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