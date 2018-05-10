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Происшествия
В Молдове задержали двух киллеров из Азербайджана, находившихся в международном розыске
10.05.2018

Молдавские правоохранители задержали двух азербайджанских киллеров 26 и 32 лет. Они, являясь членами организованной преступной группировки, осуществляли преступную деятельность на территории СНГ.

Их объявили в розыск украинские правоохранители за совершение вооруженного нападения 29 марта с использованием автомата Калашникова. В результате нападения один человек погиб, другой оказался ранен.

Задержание состоялось 8 мая после поступления оперативной информации в Национальный инспекторат расследований.

Согласно информации, мужчины нелегально пересекли границу Молдовы, чтобы сделать поддельные документы, а затем направиться в Турцию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Подозреваемых задержали на 72 часа, позже их экстрадируют в Украину, передает crimemoldova.com. 


 
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