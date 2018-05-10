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Общество
Митрополия Молдовы призвала власти столицы запретить марш солидарности "Без страха"
10.05.2018

 Митрополия Молдовы призвала столичные власти запретить марш солидарности "Без страха", который организует ЛГБТ-сообщество.

Священнослужители считают, что в нашей стране, где большинство населения - православные верующие, проводить подобные мероприятия неуместно. В свою очередь организаторы марша уверены, что представители ЛГБТ-сообщества вправе заявить о себе, передает publika.md

Марш солидарности намечен на 19 мая.

В прошлом году в нём приняли участие примерно 500 человек, в том числе представители неправительственных организаций, поддерживающие ЛГБТ-сообщество.


 
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