Легитимно ли «ночное» правительство

Думитру Барбалат

На завтрашнем заседании парламента депутатам будут в очередной раз вешать на уши лапшу, говоря об успехах правительства в 2017 году. Но легитимно ли само правительство? Вот юридическая сторона вопроса.

Все помнят бурные события 20 января 2016 года, когда парламент якобы утвердил программу и выразил вотум доверия кабинету Павла Филипа, а президент Николай Тимофти под покровом ночи принял присягу членов кабмина.

Вернемся к началу процедуры.

По данным на портале парламента проект постановления законодательного органа об утверждении программы правительства и выражении вотума доверия кабмину – это инициатива депутатов (№CJ-6/3 от 20.01.2016) Раисы Аполски и Сергея Сырбу. Проект зарегистрирован 20 января 2016 года, в тот же день представлен председателем комиссии Раисой Аполски и обсужден. И лишь на второй день, 21 января, документ был рассмотрен окончательно и утвержден.

Именно эта информация на портале парламента сопровождает проект.

Подчеркиваю – утверждение программы деятельности правительства и выражение вотума доверия составу правительства официально имело место 21 января 2016 года - на второй день после того, как вечером президенту как бы новые члены кабмина уже успели присягнуть. И знамя поцеловать.

Но в соответствии со ст.54 (4) закона №797/1996 о регламенте парламента датой введения в действие законодательного акта считается дата его принятия.

Таким образом, опубликованное постановление парламента №1 от 20 января об утверждении программы деятельности правительства и выражении вотума доверия кабинету («Официальный монитор» от 29 января 2016 года) зарегистрировано незаконно, за день до того, как оно было де юре утверждено парламентом. И документ не имеет юридической силы.

Утверждение заключительной части постановления о том, что решение вступило в силу с даты принятия – 20 января - тоже не соответствует действительности. Потому что номер присвоен датой ранее, чем документ был де юре принят: 21 января.

Постановление утверждает, что парламент рассмотрел и утвердил программу правительства. Но сама программа не являлась составной частью проекта, окончательного решения - и не является составной частью опубликованного в «МО» постановления парламента.

То есть состав правительства был утвержден без обязательной составной части – программы. В постановлении парламента нет никаких оговорок о секретности программы или о том, что это документ для служебного пользования.

Вполне вероятно, что парламент рассмотрел вопрос без предложенной премьером программы. Иначе как могло получиться, что авторами проекта и программы являются Аполски и Сырбу? В подписанном ими представлении ни слова нет о проекте программы, представленной назначенным премьером.

Все это нарушает ст.98(2) Конституции: программу предлагает выдвинутый кандидат в течение 15 дней. Не депутаты.

Обнародованная только на портале правительства якобы программа кабинета - сомнительный документ. Ее и документом-то нельзя назвать: ни даты, ни номера, ни ссылки на то, что программа утверждена парламентом и является составной частью постановления. Это простое сообщение для доверчивых граждан, некоторых масс-медиа и для самих себя.

И на основании этого псевдо-документа правительство 20 июля 2016 года постановлением №890 утвердило план действий на 2016-2018 годы. Президент же нарушил конституционную процедуру, так как 20 января 2016 года привел к присяге нелегитимное правительство и министров без программы, утвержденной в установленном порядке парламентом. Что является нарушением Конституции, ст.98 «Инвестиция».

Как же все это время могло действовать нелегитимное правительство? Неужели никто из якобы маститых юристов не усмотрел грубейшие нарушения Конституции и законов? Какие же «юристы» работали в аппарате прежнего президента, если им подсунули липу, а они ее «не заметили»?

Где был 141 юрист минюста во главе с министром, его заместителем и госсекретарями?

Прокуратура еще помнит, что должна вести надзор за принятием законов, их исполнением и соблюдением?

И что за «спецы» сидят в Брюсселе, если принимают нелегитимных руководителей правительства и министров за легитимных? Кредиты-гранты давали - и собираются дать еще…

Чем все это время занимались представитель ЕС и его аппарат в Кишиневе?

Вот проект, о котором идет речь:

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3030/language/ro-RO/Default.aspx