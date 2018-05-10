„Зимбру” и „Милсами” вышли в финал Кубка Молдовы по футболу 2018 года

„Зимбру” и „Милсами” вышли в финал Кубка Молдовы по футболу 2018 года, передает IPN.

В Хынчешть, „Милсами” победил „Петрокуб”, со счетом 2-1, в дополнительном времени. Игорь Бугаев открыл счет на 13-й минуте, но хозяева воспользовались пенальти шесть минут спустя, которого Владимир Амброс превратил в гол. Максим Антонюк забил победный гол на 120-й минуте. „Матч показал, что легких игр в чемпионате не существует”, - заявил на пресс-конференции главный тренер„ Милсами” Вячеслав Руснак.

Вторая финалистка определилась благодаря серии пенальти. В матче с „Динамо-Авто”, „Зимбру” победил с 5-4 после серии пенальти и 23 мая сыграет в финале на своем поле.