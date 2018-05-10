Киртоакэ: Развлечения на миллион евро "употребили" за 4 дня

"Грандиозные" концерты, организованные 8-9 мая, вызвали критику со стороны бывшего примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Более того, он произвел некоторые математические расчеты, благодаря которым пришел к выводу, что за четыре дня на эти торжества был потрачен 1 миллион евро. По словам Киртоакэ, эти деньги поступили из кармана каждого гражданина, сообщает unimedia.info.

"Почему, однако, в более процветающих странах таких "развлечений" не бывает? Почему объявляют об источниках, бюджетах, партнерах? Просто - чтобы не дойти до кражи миллиардов. У нас и в 2018 году следуют схеме 2013 года, за исключением того, что тогда на плакате был Unibank, а теперь это напрямую за наш счет. Люди, которые приезжают на концерты, особенно молодые люди, имеют право знать, из каких источников их снабдили развлечениями. Они не бессловесные или беспозвоночные. И раньше приезжали Делия и Томас Андерс в Кишинев (например, на храмовый праздник Кишинева), но тогда были объявлены источники и кто платит, чтобы у всего была логика и достоинство. Люди не стадо, чтобы "осчастливить" их таким образом", - написал Дорин Киртоакэ на своей странице в Facebook.

"Вот так мы "идем" и в ЕС, и в Евразийский союз. В конечном итоге, это профанация и издевательство как над Днем Победы, так и над Днем Европы", - заключил Киртоакэ.

Напомним, что концерт, посвященный празднованию 9 мая, был организован Партией социалистов РМ, а два певца из России, Олег Газманов и Денис Майданов, по словам Игоря Додона, пели бесплатно. Президент отметил, что они приехали по его приглашению, так как являются его друзьями.

Демократическая партия также не отстает. 9 мая она пригласила на сцену на площади Великого национального собрания таких известных исполнителей, как Ирина Римеш, Делия, Томас Андерс и Blue.

Илан Шор тоже организует концерт. По личному приглашению Илана Шор, специальными гостями концерта, который состоится 12 мая в Парке афганцев в столичном секторе Рышкановка, будут народные артисты СССР - Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.