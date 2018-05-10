Шор угрожает протестами

Партия «Шор» угрожает властям уличными протестами против исключения из предвыборной гонки ее кандидата в примары Кишинева Регины Апостоловой.

Скандально известный бизнесмен, Илан Шор заявил сегодня на пресс-конференции, что его партия имеет возможность мобилизоваться и положить конец «политическим репрессиям».

«Не думайте, что мы будем бездействовать», – заявил Шор.

Напоминаем, что Избирательный окружной совет Кишинева (CECEM) сегодня проголосовал за исключение из гонки кандидата партии «Шор» в примары столицы Регины Апостоловой. Это стало следствием запроса, поданного Партией национального единства (ПНЕ). CECEM попросит Кишиневский суд вынести решение по вопросу исключения кандидата из избирательной гонки.

По словам членов CECEM, Регина Апостолова нарушила закон о выборах, когда получила 200 000 леев от совместного молдо-российского предприятия «Air Klassika Group». Еще одно отклонение от закона, в котором обвиняется кандидате партии «Шор», – это поддержка со стороны ряда иностранных граждан.