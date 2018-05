Главная Зажигательная «любовь» группы DoReDos в полуфинале «Евровидения-2018» потрясла публику Трио из Рыбницы вышло в финал главного песенного конкурса континента. Выступление участников под номером 7 оказалось самым волнительным для жителей Молдовы. Под этим номером на сцену в Лиссабоне вышли участники группы DoReDos. Номер с песней «Мой лучший день» оправдал ожидания поклонников. Ребята справились с волнением. Они отлично исполнили свой энергичный хит и показали яркое танцевальное шоу. Зрителям особенно понравились жаркие любовные страсти Марины, Сергея и Евгения. Из 17 участников второго полуфинала в финал 63-го песенного конкурса "Евровидение" прошли 10. Первыми были названы представители Сербии. А второй в финал пробилась Молдова! В финале также оказались: Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды. Представители Румынии, Сан-Марино, России, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории из конкурса выбыли. Второй полуфинал получился запоминающим. Он отличился качественными номерами, дорогими постановками и полным отсутствием фриков, как это было в последние годы. Первым выступил Александр Рыбак с песней «That'S How You Write А Song». С 2009 года, когда Рыбак выиграл этот конкурс, певец заметно возмужал. Но все же не решился меняться кардинально и во второй части выступления подстраховался традиционной скрипкой. Далее выступили наши соседи – румыны. Группа The Humans исполнила песню «Goodbye». Запоминающимся получилось выступление сербского коллектива Sanja Ilić & Balkanika. Они, также как и DoReDos, решили привнести национальный колорит. Их песня Nova deca – это традиционные напевы в современной аранжировке. Еще одни сторонники родного и знакомого – участники из Грузии «Iriao», они отличились песней на грузинском языке и прекрасным вокалом. Запомнилось выступление российской участницы Юлии Самойловой. К своей мечте выступить на «Евровидении» она шла очень долго. В прошлом году власти Украины не пустили девушку на конкурс под надуманным предлогом. Было видно, что Юлия очень волновалась. Но всё же она хорошо исполнила свою песню «I Will not Break» («Я не сломаюсь»). Море пиротехники и настоящий драйв устроили венгерские рокеры «AWS». Закрыл второй полуфинал хозяин прошлого «Евровидения» MELOVIN из Украины. Его, пожалуй, можно назвать самым одиозным участником второго полуфинала из-за экстравагантных декораций и линзы в левом глазе. Он представил вампирскую сагу с горящими декорациями. Группа DoReDos сумела поднять настроение зрителям и заручиться поддержкой из других стран. Ребята, кстати, выбрали концертные костюмы в цветах флага Молдовы, что принесло им удачу. Смогут ли наши ребята покорить музыкальный олимп на "Евровидении-2018", станет известно в финале, 12 мая. По итогам первого полуфинала, который состоялся 8 мая, места в финале получили представители Чехии, Израиля, Ирландии, Австрии, Кипра, Болгарии, Эстонии, Албании, Финляндии и Литвы. Пять стран-основательниц конкурса: Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) получат места в финале автоматически. Португалия, как страна-хозяйка «Евровидения», также получила пропуск в финал без промежуточных испытаний. Финал «Евровидения-2018» состоится в субботу, 12 мая.

