Кристина Балан утверждена правительством в должности посла в США

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Политика
Правительство утвердило кандидатуру Кристины Балан в должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки, передает IPN.
Кристина Балан занимала функции финансового менеджера в международных компаниях, имеет опыт общения с инвесторами.
Премьер-министр Павел Филип выразил надежду, что новый посол будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Молдовой и США.
Кристина Балан вступит в должность после подписания указа о назначении президентом Игорем Додоном.
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