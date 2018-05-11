Политика Кристина Балан утверждена правительством в должности посла в США Правительство утвердило кандидатуру Кристины Балан в должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки, передает IPN. Кристина Балан занимала функции финансового менеджера в международных компаниях, имеет опыт общения с инвесторами. Премьер-министр Павел Филип выразил надежду, что новый посол будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Молдовой и США. Кристина Балан вступит в должность после подписания указа о назначении президентом Игорем Додоном.

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