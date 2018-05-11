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Загадка «Белой гвардии»
11.05.2018

Почему Сталин 15 раз смотрел постановку по антисоветскому роману Булгакова? Возможно, писатель и его жена работали на Лубянку… Пьеса «Дни Турбиных, написанная по роману «Белая гвардия», получила одобрение Сталина, который из своей бронированной ложи во МХАТе смотрел ее 16 раз. О тайнах Булгакова, хранительницей которых была его жена Елена, ставшая прообразом знаменитой «ведьмы» Маргариты, рассказала рижская газета «Час» - ведь супруга писателя родилась и выросла в столице Латвии.  Исследователи ее жизни убеждены в том, что чета Булгаковых работала на Лубянку.

Сегодня известно, что отцом будущей булгаковской Маргариты был Шмуль Янкель Нюренберг, в 22 года принявший христианство и получивший при крещении имена Сергiус Петр Гейнрих. Любопытно, что Елена Сергеевна на вопросы булгаковедов о национальности отца не отвечала – говорила, что не знает. Однако исследователи полагают, что она достаточно точно знала свою родословную. 

Учиться Елену отдали в элитную рижскую гимназию, которую она не окончила, что не помешало «Маргарите» не только владеть несколькими языками и переводить художественную литературу (в том числе роман Андре Моруа «Жорж Санд» в серии ЖЗЛ), но и помогать Булгакову в работе. Дама она была жесткая. Уже в старости Булгакова рассказала, как в январе 1956 года приехала в Ригу к умиравшей от воспаления легких матери. Больная была в бессознательном состоянии, но здоровое сердце продолжало работать. И тогда дочь хладнокровно заставила медсестру ввести пациентке смертельную дозу морфия. То, как непринужденно и спокойно Елена Сергеевна рассказывала об этом, произвело на слушателей ошеломляющее впечатление.

Из Риги в Москву семейство переехало в 1915 году, а в 1918-м Елена вышла замуж за Юрия Неелова, скромного военного чиновника. Вскоре она познакомилась с молодым военачальником Евгением Шиловским. На советскую военную службу его призвали приказом, который подписал будущий шеф НКВД Ягода. В Москве Шиловский сразу получил квартиру и льготы. В Елену Сергеевну влюбился с первой встречи. Через год они поженились.

Любила ли Елена? Как-то она призналась племяннику, что разыгрывала «свою партию» и выиграла. В стремлении устроить свою жизнь ею всегда руководили расчет и огромная воля.

С Булгаковым они познакомились зимой 29-го года, Шиловская подружилась со второй женой писателя, Любовью Евгеньевной, и зачастила в дом. Тайный роман возник очень быстро. Заподозрив неладное, Шиловский запретил жене встречаться с писателем. Они не виделись больше года. Но первая же встреча после разлуки стала роковой: Елена Сергеевна ушла от мужа.

Ее жизни многие могли бы позавидовать: престижный дом, в котором жило высшее руководство страны, роскошная светская жизнь, любящий супруг и неистово любимые дети. Все это Елена Сергеевна бросает и уходит к нищему и неприкаянному писателю. Всегда ухоженная, аккуратная она создала в доме Булгакова уютную, спокойную атмосферу. Вкусные, красиво сервированные обеды и ужины, дружеские беседы… Булгаковские приемы славятся изысканностью кухни. У Елены Сергеевны всегда были домработницы, и она могла помогать мужу: писала под диктовку, занялась менеджерской деятельностью.

Булгаков понимал, что за ним пристально следят с Лубянки. Как строились его отношения с властью? В 90-е годы были опубликованы воспоминания Д.Тубельской, первой жены старшего сына Елены Сергеевны, проливающие на это некоторый свет.

«Сейчас произнесу крамольнейшую мысль, пришедшую мне в голову, - а не имела ли сама Елена Сергеевна особого задания? Вполне допускаю, что на первых порах она холодно принимала любовь М.А., выполняя некое задание, а затем искренне полюбила его сама и посвятила ему всю жизнь… Откуда такая роскошь в ее жизни? Ведь временами М.А. почти ничего не зарабатывал. Откуда дорогие огромные флаконы «Гэрлен» и «Шанель», когда их в Москве никто не видывал? Откуда шубы и прекрасная одежда, обувь от Барковского? Откуда возможность принимать многочисленных гостей, посещать приемы в американском посольстве, принимать дома американцев, да и тех же осведомителей, подписывать договоры на издания за границей? Почему так активно взяла она в руки все дела М.А.? Почему она так быстро покинула обеспеченный дом Шиловского, разделив сыновей, и последовала за крайне сомнительным будущим с Булгаковым? Думаю, что у нее была уверенность в незыблемости ее собственных доходов. И необходимость следовать некоему приказу. И, наконец, почему после смерти М.А. так резко, впервые в ее жизни, наступили финансовые трудности? Не потому ли, что отпала необходимость в ее услугах?».

Елена Сергеевна долго уговаривала Булгакова написать пьесу о Сталине и почти склонила его к этому. Странно, но, зная о взглядах писателя, его нескрываемом неприятии советского строя, вождь должен был бы отправить его на расстрел без приговора. Но нет, он отвечал на его письма, звонил и даже по просьбе писателя миловал некоторых осужденных. В чем же секрет?

Существует еще одна догадка по поводу связи Елены Сергеевны со спецслужбами: донесения НКВД она составляла при участии, а, скорее всего, и под диктовку мужа. Исследователи и по сей день гадают над тончайшим психологическом раскладом, благодаря чему даже беспощадный Ягода заявил: «Надо дать ему работать».

Булгаков был карточным игроком, причем играл в «винт», психологическую игру. Ход мыслей в донесениях слишком рискованный, не женский, судя по всему, без участия Булгакова здесь не обошлось. Получается, что Елена Сергеевна была двойным агентом: Лубянки и собственного мужа. Но это только догадки. Секретная папка Булгакова и по сей день под семью замками.

…Когда Булгакову стало совсем плохо, в его дом потянулись один за другим друзья. Пришел проститься и Александр Фадеев. После его ухода писатель сказал жене: «Лена, мне показалось, он положил на тебя глаз. Когда умру, можешь завести с ним роман». После смерти Булгакова Елена Сергеевна на долгие годы стала подругой Фадеева. Когда в 1941-м эвакуировали москвичей, писатель отдал ей свое купе, а сам отправился позже самолетом.

Василиса ФРУНЗЕ 


 
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