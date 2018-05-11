Жильцы кооператива судятся из-за парковки

Члены Жилищно-строительного кооператива № 82 по ул. Грэдинилор, 60 из Кишинева утверждают, что являются жертвами аферистов, которые хотят любой ценой вернуться к руководству кооператива, и их поддерживают высокопоставленные лица.

Жительница дома Аурелия Препелицэ заявила в ходе пресс-конференции в IPN, что все началось в 2013 году, когда тогдашний председатель кооператива и управдом были обвинены в подделке документов, злоупотреблениях в отношении членов ЖСК и отсутствии прозрачности в управлении финансовыми средствами и были уволены. В том же году на Общем собрании жильцов было избрано новое руководство.

Сразу же после собрания группа лиц во главе с бывшим председателем кооператив и бывшим управдомом, которая является женой депутата, подали в суд на новое руководство. С тех пор судебные заседания не прекращаются.

По словам Аурелии Препелицэ, первоначально суд отклонил требование истцов, но они обратились в Апелляционный суд. В 2016 году освобожденный от занимаемой должности председатель был восстановлен в правах, что не понравилось жильцам. На новом Общем собрании он снова был уволен, и сценарий повторился. Аурелия Препелицэ говорит, что бывшее руководство грозит представителям новой администрации проблемами.

Нынешний председатель ЖСК № 82 Николае Плотян утверждает, что в 2011 году, с помощью Ион Касьяна, адвоката из мэрии муниципия Кишинев, был предоставлен в пользование кооперативу земельный участок. На этом участке была построена автостоянка, на которую имеют доступ не все жители дома, а только те, которые поддерживают отстраненное руководство кооператива. „Парковка построена на деньги жильцов, все они платят налоги, но ею пользуются только люди, которые там управляют”, - заявил мужчина. Он отметил, что требовал, чтобы парковка перешла в управление кооператива, но ему было в этом отказано.

Еще одна представительница ЖСК № 82 Валентина Бурковская обратилась в правительство, парламент, правоохранительные органы, чтобы остановить указанные беззакония. На все эти жалобы были получены уклончивые ответы или вовсе были проигнорированы, отметила женщина.