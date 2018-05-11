11 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Бэсеску получил "хук" от молдавских судей
11.05.2018

Судьи Апелляционной палаты отклонили иск бывшего главы Румынии Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона, оставив в силе решение первой инстанции.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона.

"Коллегия судей Апелляционной палаты приняла решение отклонить как необоснованное обращение адвоката Андрея Бивола, представляющего интересы Траяна Бэсеску, и оставить в силе решение суда сектора Центр от 22 января 2018 года по делу Траяна Бэсеску против президента Молдовы Игоря Додона об аннулировании декрета от 3 января 2017 года", — сказал на заседании инстанции судья АП. 

Он отметил, что решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в Высшей судебной палате.

"Сегодняшнее заседание показало, что господин Бэсеску сознательно не сообщил властям Республики Молдова о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства. Надо понимать, что факт нахождения под следствием — это категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у господина Бэсеску гражданства. Здесь никаких политических аспектов", — заявил журналистам представитель президента Молдовы Максим Лебединский.

Представитель интересов Бэсеску отметил, что в течение месяца будет получена мотивационная часть решения Апелляционной палаты, после чего будет еще два месяца для того, чтобы обратиться в ВСП.


 
Количество просмотров:
91
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.