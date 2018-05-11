Додон: Молдова только проиграет, если втянется в геополитические игры

Геополитический конфликт между Востоком и Западом сейчас в полном разгаре.

Республика Молдова и ее граждане только проиграют, если будут участвовать в международных политических играх. Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире передачи «Acces direct» на телеканале NTV Moldova, сообщает IPN.

Глава государства считает, что и Западу, и Российской Федерации нужны истории успеха. Игорь Додон отметил, что его задача как президента заключается в том, чтобы убедить Российскую Федерацию и Запад, что местом, где они могли бы найти общий язык, может стать Республика Молдова. «Я думаю, что после инаугурации Владимира Путина в должность президента Российской Федерации, все станет спокойнее, страсти утихнут, начнется поиск точек соприкосновения. И я очень надеюсь, что общей точкой, где может быть достигнуто понимание между Западом и Российской Федерацией, может стать Республика Молдова», – подчеркнул президент.

Игорь Додон изложил свое видение пути, по которому Республика Молдова должна идти в ближайшей перспективе. «Мы останемся нейтральной страной, сделаем все возможное для решения приднестровской проблемы, объединим страну и покажем всем, что мы можем найти общий язык. Если я достигну этого в ближайшие год-полтора, то буду считать свою миссию в Молдове, по крайней мере, на первом этапе, выполненной. С этой общей повестки дня начнется воссоединение Республики Молдова. У нас много проблем, но воссоединение страны может дать гражданам надежду на то, что у страны есть будущее», – заявил президент Игорь Додон.