11 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Додон: Молдова только проиграет, если втянется в геополитические игры
11.05.2018

Геополитический конфликт между Востоком и Западом сейчас в полном разгаре.
Республика Молдова и ее граждане только проиграют, если будут участвовать в международных политических играх. Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире передачи «Acces direct» на телеканале  NTV Moldova, сообщает IPN.

Глава государства считает, что и Западу, и Российской Федерации нужны истории успеха. Игорь Додон отметил, что его задача как президента заключается в том, чтобы убедить Российскую Федерацию и Запад, что  местом, где они могли бы найти общий язык, может стать Республика  Молдова. «Я думаю, что после инаугурации Владимира Путина в должность президента Российской Федерации,  все станет спокойнее,  страсти утихнут, начнется поиск точек соприкосновения.  И я очень надеюсь, что общей точкой, где может быть достигнуто понимание между Западом и Российской Федерацией, может стать Республика Молдова», – подчеркнул президент.

Игорь Додон изложил свое видение пути, по которому  Республика Молдова должна идти в ближайшей перспективе.  «Мы останемся нейтральной страной, сделаем все возможное для решения приднестровской проблемы, объединим страну и покажем всем, что мы можем найти общий язык. Если я достигну этого в ближайшие год-полтора, то буду считать свою миссию в Молдове, по крайней мере, на первом этапе, выполненной. С этой общей повестки дня начнется воссоединение Республики Молдова. У нас много проблем, но воссоединение страны может дать гражданам надежду на то, что у страны есть будущее», – заявил  президент Игорь Додон.


 
Количество просмотров:
60
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.