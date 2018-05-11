Почему в Молдове плохие дороги?

Ремонт дорог - это тот вид деятельности, на котором всегда можно хорошо заработать – по крайней мере, такое мнение устойчиво сложилось в обществе за время правления либеральных правительств. В Молдове среди дорожных строителей очень популярен ямочный ремонт, под который списываются сотни миллионы леев, чтобы на следующий год история с латанием дорожного полотна повторилась. Не лучше обстоит дело и с капитальным ремонтом национальных магистралей. Ежегодно констатируются случаи повреждения трасс уже через несколько месяцев после сдачи реконструированного объекта в эксплуатацию. Но при этом дорожный налог и акцизы выросли в разы.

Всё хуже и хуже

В ремонт, содержание и строительство молдавских дорог вкладываются огромные деньги, но при этом трассы не становятся лучше. Это подтверждает и рейтинг, составленный организацией «Всемирный экономический форум», в котором Республика Молдова в 2017 году расположилась на последнем 144-м месте. К слову, двумя годами ранее наша страна была на восемь позиций выше в списке.

Безрадостная картина вырисовывается и из годового отчёта по управлению Национальным дорожным фондом, подготовленного Государственной администрацией дорог. Специалисты этой госструктуры констатируют, что сегодня в Молдове в хорошем состоянии находятся чуть более 30% дорог, а на остальных превышены все допустимые сроки эксплуатации. Из отчёта следует, что 16,32% национальных дорог в отличном состоянии, 17,65% - в хорошем, 30,43% – в удовлетворительном, 20,21% - в плохом и 12,39% - в очень плохом.

В начале декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции тогдашний министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык назвал цифру в 2,5 млрд леев, выделенных в 2017-м на ремонт и строительство молдавских дорог, из которых 1,08 млрд леев - из Национального дорожного фонда (из них на содержание дорог было направлено 477 млн леев). 385 млн получили власти первого уровня, 350 млн леев – местные власти второго уровня. Не обошлось и без ставших уже традиционными денежных вливаний инвесторов: ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и ЕС предоставили 789 млн леев, а Всемирный банк – 81 млн леев. Из донорских денег – 879 млн леев, как стало известно, было освоено лишь 500 млн. Октавиан Калмык отметил, что к моменту отчётности из бюджетных 2,5 млрд леев был осуществлён текущий и капитальный ремонт более 100 км дорог, построено шесть мостов, а ещё пять - в процессе возведения, также были сданы в эксплуатацию 23 автомобильных павильона, установлено 8350 дорожных знаков и 13,4 тыс. указательных столбов, нанесена разметка на 1470 км дорожных покрытий и 1660 пешеходных переходов.

В 2018 году бюджет на содержание, ремонт и строительство дорог предусмотрено было увеличить уже до 4,16 млрд леев. В три раза должны были вырасти и донорские вливания – до 2,34 млрд леев. Эти средства партнёров по развитию, как принято называть международных кредиторов в Молдове, запланировано использовать для завершения и сдачи в эксплуатацию дороги Унгены-Кишинёв, на строительство 37 км дорожного полотна Хынчешты-Лэпушна-Леушены, 54-х км дороги Бельцы-Скулены и 55-ти км трассы Комрат-Чумай.

Ежегодно столько разговоров ведётся об увеличении инвестиций в ремонт дорог, о включении в программы реабилитации всё большего числа требующих обновления автомагистралей, о привлечении иностранных компаний для реализации дорожных работ, но скатертью наши дороги всё никак не стелются. Чаще всего через короткие сроки свежеотремонтированные дорожные полотна начинают трескаться и образуются ямы. Но ответственные лица в профильных государственных структурах утверждают, что с их стороны осуществляется самый строгий контроль на всех этапах.

Резервы на случай халтуры

Экс-директор Государственной администрации дорог Андрей Кукулеску в беседе автором статьи разъяснил, что сегодня применяются два вида правил финансирования ремонтных работ – от Международной федерации строителей и от Национального дорожного фонда. При внешнем финансировании дорожных работ из каждой процентовки (документ, по которому выполненные работы считаются принятыми и подлежат оплате) взимается около 10% средств от стоимости проекта, которые остаются в резерве Госадминистрации дорог на протяжении года после сдачи объекта в эксплуатацию. Если в течение этого времени на отремонтированном дорожном участке проявляются какие-то дефекты, то подрядчик должен устранить их за свой счёт. Только после этого ему возвращаются придержанные проценты.

- Чтобы гарантировать качество работ по реконструкции, капитальному ремонту и реабилитации общественных дорог, финансируемых из Национального дорожного фонда, также берётся определённая сумма за гарантию качества, - рассказал Кукулеску. – Эти деньги выплачиваются подрядчику только после окончания работ и с условием, что все выявленные недоработки устранены за их счёт. Если выявляются дефекты, то гарантийные деньги не возвращаются подрядчику, а направляются на устранение недочётов.

Есть у Госадминистрации дорог и своя современная лаборатория, в которой проверяется качество материалов, используемых при реабилитации дорог. Согласно Закону о качестве в строительстве № 721 от 02.02.1996 г., компания – исполнитель работ должна предъявить сертификат качества материалов. Вместе с тем, качество материалов на соответствие тому, что указано в сертификате, проверяется и в лаборатории Госадминистрации дорог. Выявлялись случаи представления липовых документов, поэтому специалисты госструктуры берут материалы на анализ с мест их складирования, чтобы не допустить обмана.

Нажива на обмане

По мнению специалиста в области строительства дорог, шесть десятков лет занимающегося этой деятельностью, руководителя компании Dromas-cons Петра Дачина, большая часть денег, которая предназначена на ремонт и строительство дорог, оседает в карманах, мягко говоря, недобросовестных людей. Кроме того, низкое качество наших магистралей Дачин объясняется тем, что подрядчики используют низкосортные материалы.

- Сейчас многие компании при ремонте дорог используют асфальт, изготавливаемый из непонятно каких материалов, и продаваемый по тысяче леев за тонну, в то время как таких цен просто не может быть, - говорит глава Dromas-cons. - Если пройтись по улицам, которые были отремонтированы в последние годы, можно увидеть, как они пошли трещинами, что говорит о применении некачественного материала. А это значит, что деньги и прибыли от недобросовестного исполнения обязательств осели в чьих-то карманах.

Обвели вокруг пальца

Исполнительный директор Союза транспортников и дорожников Молдовы Евгений Дацко, входящий в Совет Дорожного фонда, сказал, что если бы в нашей стране выполнялись поставленные задачи и намеченные планы, то мы бы давно уже ездили по хорошим дорогам.

- До 2017 года у нас действовала Стратегия инфраструктуры наземного транспорта, принятая в 2008-м, - аргументирует своё мнение Евгений Дацко. - Предполагалось, что к 2018 году бюджет Дорожного фонда Молдовы увеличится до 4 млрд леев, и этого должно было хватать для того, чтобы ремонтировать и поддерживать существующие дороги в хорошем состоянии, одновременно используя иностранные кредиты на реконструкцию наиболее загруженных национальных магистралей. Но получилось иначе: после окончания срока действия стратегии резко уменьшились отчисления в Дорожный фонд. И это притом, что значительно выросли акцизы: с 1200 до 4900 леев - за одну тонну бензина, с 500 до 2100 леев - на солярку. Из 80% акцизов лишь 30% попадают в Дорожный фонд. Это привело к тому, что на содержание дорог стало направляться меньше денег, а качество магистралей по сравнению с 2015 годом ухудшилось.

Евгений Дацко говорит, что изначально они согласились на повышение акцизов, чтобы ездить по хорошим дорогам и уменьшить расходы на запасные части для автомобилей. Но ничего не изменилось, помимо того, что увеличились расходы на топливо. И на запчастях не дали сэкономить, мало того они за это время ещё и подорожали. И получается замкнутый круг: они платят больше денег, а качество дорог не улучшается. Естественно, такая ситуация никого не радует, поэтому Союз транспортников и дорожников обратился в правительство с просьбой вернуться к старой системе.

К тому же исполнительный директор Союза транспортников и дорожников посетовал, что ещё десять лет назад они предлагали отделить Дорожный фонд от госбюджета, чтобы он управлялся отдельным советом, как это практикуется во многих европейских странах, но этого не получилось сделать.

Придворные дорожники и мошеннические схемы

Аналитик Виктор Гурэу убеждён, что все проблемы плохих молдавских дорог у нас существуют от отсутствия профессионализма и бессистемности в управлении процессами дорожного хозяйства. Если даже на уровне столицы нет качественной системы управления, то что говорить о перифериях, районных центрах, где более низкий уровень информационности и доступа к достижениям научно-технического прогресса, - задается он риторическим вопросом. Он также обращает внимание на отсутствие стандартов в применении технологий дорожного ремонта.

- Если раньше применялись советские стандарты, которые предусматривали, например, термоплощадки для сварки пломб и другие технологии, то на сегодняшний день используется холодный асфальт, который смывается при первом дожде, да и при текущем ремонте с применением горячего асфальта работы ведутся некачественно, - считает Виктор Гурэу. - Отсутствие системы контроля над качеством выполняемых работ и низкий уровень профессионализма дают результат, который у нас есть. Мы ежегодно тратим сотни миллионов леев на то, чтобы весной эти миллионы были смыты дождевой водой.

К тому же победителями тендеров на проведение работ становятся одни и те же компании: они внесены в специальные списки тех, кто заранее должен выиграть, со знанием дела утверждает собеседник NOI.md. Это, мол, так называемые управленческие компании, которые не выполняют никаких работ, а назначены в качестве ответственных за «отстёгивание» откатов.

- Эти фирмы – придворные компании либералов, которые в последние годы управляли дорожным строительством, они являются частью схемы, состоят в списках привилегированных и отвечают за передачу тех сумм откатов, которые оговариваются в процессе ведения переговоров, - утверждает аналитик – Более того, зарабатываются деньги и на срыве сроков выполнения работ, это тоже часть нелегальных схем. При затягивании сроков реализации проекта, выделенные на него деньги лежат спокойно на счёте в банке и приносят проценты. Кстати, в этих схемах задействовано много членов правящих в последние годы партий.

Причин хватает

По мнению эксперта IDIS Viitorul Виорела Кивриги, дороги в Молдове плохие по ряду причин: из-за небольших финансовых ресурсов; малого числа компаний, специализирующихся на ремонте дорог, их небольшом опыте и низкой ответственности и из-за плохого качества материалов. К тому же, как отметил Киврига, в Молдове недостаточно современной техники по ремонту дорог, ощущается дефицит специалистов в этой области и неактивно используются новые технологии.

Как изменить ситуацию в лучшую сторону? Эксперт считает, что необходимо пересмотреть законодательную базу по этому вопросу, разработать и принять программу реабилитации дорог, обеспечить положительные изменения в сфере госзакупок, следует перенимать мировые передовые технологии и практики ремонта дорог, подготавливать высокопрофессиональных специалистов, не экономить на материалах, а также постоянно контролировать эффективность использования денежных средств.

Однако, другой наш эксперт, которого мы попросили прокомментировать это мнение, считает, что дело обстоит не совсем так – в нашей стране есть высокопрофессиональные дорожно-строительные компании, но им не дают работать «придворные» фирмы, которые ищут иностранных подрядчиков для того, чтобы облегчить получение «откатов». При этом нанятые иностранцы используют кадры и материальную базу молдавских компаний. Для примера, наш эксперт приводит Dromascons SRL, оснащенный по последнему слову техники.

Спасительная программа?

В текущем году курировать ремонт дорог взялось правящее в стране демократическое большинство. С мая запланировано подписание контрактов и запуск программы «Хорошие дороги для Молдовы». Проектом намерены охватить почти 1200 населённых пунктов страны и реабилитировать более 1200 км дорог. На эти цели планируется направить 1,6 млрд леев, из которых 1,1 млрд из госбюджета, а 500 млн леев – из Национального дорожного фонда.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, находясь с рабочим визитом в Страшенах, обсуждал с мэром этого города вопрос активного участия местных органов власти в реабилитации и строительстве дорог в рамках инициированной программы. Глава ведомства отметил, что дорожная инфраструктура - один из семи приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры на 2018 год. «Нужно предпринять совместные усилия для обеспечения качественного ремонта в оговоренные сроки выбранных участков дороги, а председатели районов и мэры должны работать рядом с центральными органами власти для внедрения этого амбициозного проекта для нашей страны», - подчеркнул Габурич.

По мнению Евгения Дацко, такая программа, как «Хорошие дороги для Молдовы» необходима, но насколько она реализуема с кадрами, унаследованными от либеральных министров?

- В 2018 году из Дорожного фонда предусмотрено выделить 822 млн леев на содержание дорог, из которых только 500 млн будут направлены на пломбирование и ремонт, а это при наличии сети дорог протяжённостью более 3 тыс. километров - капля в море, - сетует исполнительный директор Союза транспортников и дорожников. - Мы вернулись к ремонту дорог тридцатилетней давности: ямы засыпают асфальтом, притаптывают в лучшем случае трамбовщиком, а в худшем – ногами. Таким образом, мы просто разбрасываем деньги, а не занимаемся ремонтом, как весь мир. Это похоже на саботаж. Нужен более системный подход. На сегодняшний день у нас уже должна была появиться инфраструктура ремонтных предприятий, оснащенных современной техникой, владеющих современными технологиями по ремонту и применяющих их у нас, исходя из изученного мирового опыта. А у нас даже два имеющихся в Кишинёве муниципальных предприятия фактически уничтожены: у них нет современной техники и накоплена масса долгов.

Известный молдавский журналист Валерий Демидецкий говорит о наличии возможностей снять проблему. Недавно в одной из соцсетей он высказал свое мнение на этот счёт: «В нашей стране есть крупнейший в регионе цементный завод с сырьём, есть песок, есть металлургический завод, производящий арматуру. Есть трудолюбивые люди, хорошие специалисты в этой области. Есть деньги, которые с нас регулярно собирают на строительство и ремонт дорог. У нас, есть всё, как и у Белоруссии, чтобы покрыть нашу крохотную страну сетью хороших дорог, как это было сделано при «оккупации», как называет то время наш «гигант европейской мысли» Гимпу. Но почему-то мы даже то, что осталось с тех времен, отремонтировать не можем... Может дело в том, что в отличие от Белоруссии у нас есть «партнёры по развитию» и сказки про чудеса «евроинтеграции» и «унири», от которых за границу сбежала половина населения?»

А ведь действительно - молдаване тоже умеют строить дороги. И действительно есть специализированные фирмы, где работают профессионалы, но тендеры им почему-то не давали выиграть. Возможно, выход в том, что ремонтом дорог должны заниматься наши молдавские компании, а не «гости» из-за рубежа, причем этот процесс должен быть максимально прозрачным.