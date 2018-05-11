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Экономика
Доходную часть бюджета-2018 намерены увеличить на 303 миллиона леев
11.05.2018

Доходную часть бюджета-2018 намерены увеличить на 303 миллиона леев. Проект поправок уже утвердило правительство. Как заявили в минфине, дополнительные доходы получены за счет роста внешней торговли и увеличения средней зарплаты по экономике, благодаря которым растет объем налогов и сборов. 

После пересмотра доходная часть бюджета превысит 37 миллиардов леев. Расходы тоже намерены увеличить, направив больше денег на ремонт дорог. Также дополнительных расходов требует развитие единой экстренной службы. Проект поправок в ближайшее время направят в парламент.


 
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