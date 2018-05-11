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Спорт
Руководители спортивных федераций Молдовы обсуждают перспективы реализации проекта "Кишинев-Арена"
11.05.2018

Руководители спортивных федераций Молдовы активно обсуждают перспективы реализации проекта "Кишинев-Арена". Все говорят о необходимости соблюдения международных стандартов и с нетерпением ждут появления нового спортивного объекта.

"Мне сказали, что арена будет доступной и для людей с особыми потребностями, появится возможность проводить тренировки и организовывать соревнования", - сказал вице-президент Паралимпийского комитета Дмитрий Продан.

Обсуждения прошли на заседании, организованном Министерством образования, культуры и исследований.

"За последние четыре-пять лет встречи на таком уровне и в таком формате не проводились. Меня удивило, что госпожа министр Бабук настолько хорошо осведомлена о проблемах спорта, в том числе спорта высших достижений. Теперь у нас есть надежда, что дела пойдут, как надо", - сказал президент Федерации гандбола Николай Пятак.

"Спортивные федерации и все спортивное сообщество интересует итоговый результат. Мы ждем начала работ и, конечно, рады появлению такой арены", - сказал государственный секретарь Министерства образования Раду Ребежа.

Конкурс по отбору компании-проектировщика и застройщика "Кишинева-Арены" стартовал 7 мая и продлится 60 дней. 

Средства на строительство спортивно-развлекательного комплекса будут привлечены в рамках государственно-частного партнерства.

"Кишинев-Арена" будет построена в коммуне Стэучень. Вместимость составит до пяти тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить спортивные соревнования, конференции, выставки и концерты.


 
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