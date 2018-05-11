Правительство поддержало инициативу об отмене трудовых книжек

С января 2019 года работники и работодатели больше не будут использовать трудовые книжки в качестве документа, в котором содержится информация об их стаже и местах работы.

Правительство утвердило 10 мая постановление об отмене решения о трудовых книжках, принятого 11 лет назад, сообщает realitatea.md.

Согласно решению, руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от типа собственности и организационно-правовой формы, выдадут до 28 декабря 2018 года работникам или их представителям, под подпись, трудовые книжки. До передачи трудовой книжки работодатель сделает в ней последнюю запись о занимаемой сотрудником должности. Записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут использоваться в случае необходимости.

После отзыва трудовых книжек информация о рабочем месте, представленная работодателем, будет храниться в Государственном реестре учета индивидуальных взносов. Таким образом, с 15 мая 2018 года Национальная касса социального страхования начнет сканировать данные из трудовых книжек, чтобы заполнить индивидуальные лицевые счета социального страхования информацией о стаже работы, полученном до 1 января 1999 года.

Лица, которые подают заявление о праве на пенсию, должны подтвердить документально страховой стаж на протяжении всей своей деятельности. За период до 1 января 1999 года страховой стаж будет подтверждаться путем представления оригинала и копии трудовой книжки.

Напомним, что парламент одобрил законопроект об отмене закона о трудовых книжках летом 2017 года.