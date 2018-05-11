Исполнитель народной музыки Николай Глиб отмечает 69-летие

Родился 10 мая 1949 года в городе Бельцы, Республики Молдова. Окончил музыкальное училище им. «Шт. Няги» в Кишинёве (1967-1971).

С 1969 года по 1972 год – является солистом Оркестра Ансамбля народного танца «Жок» при Филармонии в Кишиневе (в настоящее время – Национальная Филармония).

С 1972 года по 1985 год – солист оркестрa народной музыки «Фольклор» при Радиотелевидении.

С 1985 – поет в оркестре народной музыки «Лэутарий» при Национальной Филармонии.

С 1975 года по 1980 год – учится в Институте Искусств им. «Гавриила Музическу» в Кишиневе по классу хорового дирижирования.

Николай Глиб сотрудничал с оркестрами народной музыки «Мугурел» и «Бусуёк молдовенеск». Пел вместе с Валентиной Кожокару, Леонидом Мошану, Николаем Ботгрос, Дмитрием Блажину, Борисом Руденко, Сергеем Кучук и т. д.

Записал на Радио Кишинэу множество народных песен: «Такого молдованина как я-не сыскать», «Платочек», «Хорошо летом на пастбище» и др.

Николаю Глиб были присвоены почетные звания «Заслуженный артист» Республики Молдова (1980), «Народный артист» Республики Молдова (1990), был также удостоен медали «За гражданские заслуги» (1993).