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В Комрате неизвестные сожгли венки на вечном огне Мемориала славы
11.05.2018

Акт вандализма совершен этой ночью у Мемориала славы муниципия Комрат. Неизвестные бросили возложенные к памятнику венки на вечный огонь, которые сгорели дотла.

Произошедшее утром 11 мая обнаружили работник парка - сотрудник муниципального предприятия ЖКХ. В примэрии Комрата считают, что действия были умышленными, поскольку венки специально были размещены на огне, передает gagauzinfo.md со ссылкой на comrat.md.

Работники ЖКХ уже навели порядок на территории Мемориала славы. 

Руководство примэрии Комрата обращается к жителям города с просьбой о помощи в поиске вандалов, осквернивших памятное место.


 
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