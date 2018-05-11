Платон: «Плахотнюк мне откровенно признался, что ещё в 90-х Сильвия Раду была его девушкой, и у них были отношения»

Ни одному воспитанному мужчине не приличествует обсуждать, тем более публично, пикантные подробности жизни дамы. Даже если события давно в прошлом. У каждого свои скелеты в шкафу. Но бывают исключительные, просто уникальные случаи, когда эти скелеты вдруг выбираются из своих уютных, затянутых паутиной времени, шифоньеров и начинают стучаться в каждую кишинёвскую квартиру, в каждый дом.

И ладно бы просто стучались. Так нет же! Они планируют там обосноваться на хозяйских правах. Ведь Сильвия Раду несётся на мэрию, как собака Баскервилей на Никиту Михалкова. И этот, упивающийся своей грандиозностью и невъ…бенностью танк, в рюшечках и бантиках, нужно срочно остановить. Кто-то должен начать рыть траншеи, разворачивать противотанковые ежи.

Вот я и решил проиллюстрировать один небольшой эпизод из моей жизни, датируемый 2012 годом. Мои партнёры тогда приобрели мажоритарный пакет «Викториабанка» у Плахотнюка, и я от их имени управлял банком. Я начал с того, что потребовал представить мне все неофициальные расходы банка. Одной из статей этих расходов значились довольно внушительные суммы, ежемесячно выплачиваемые наличными Сильвие Раду за остатки по счетам «Union Fenosa».

Поясню, как это работает. Руководитель предприятия придерживает платежи организации на счетах в банке, банк данными средствами пользуется, а руководителю, в обход его хозяев, за это приплачивают по ранее оговоренной ставке наличными. И все довольны! Банк получает доступ к дешёвым ресурсам, директор предприятия – свой гешефт. Уверен, что по приходу в примэрию Сильвия Раду провернула тот же трюк и перевела все денежные потоки в «Викториабанк».

Но не о том сия история. Поскольку на тот момент у «Викториабанка» была избыточная ликвидность и он не нуждался в дополнительных, тем более краткосрочных, средствах, я распорядился прекратить данные выплаты. О чём предварительно и предупредил г-жу Сильвию. А через несколько дней после этого у меня состоялась встреча с Плахотнюком, на которой он стал настойчиво просить сохранить платежи по остаткам «Union Fenosa». Естественно, я был в недоумении и попросил объяснений. Так как мне нужны были аргументы, чтобы разъяснить своим партнёрам необходимость этих, совершенно ненужных нам затрат.

Тогда Плахотнюк мне откровенно признался, что ещё в 90-х годах Сильвия Раду была его девушкой, и у них были отношения. А теперь ему очень не хочется терять перед ней лицо, не сумев урегулировать для неё столь незначительный вопрос.

Отношения с бывшими – это всегда очень деликатная тема. Поэтому я проникся благородством мужского порыва и уступил: вплоть до моего ухода из банка мы продолжали ежемесячно выплачивать Сильвике причитающиеся ей суммы. Надеюсь, теперь покровы тайны появления г-жи Раду в стенах кишинёвской примэрии сорваны. Или у кого-то всё ещё сохраняется ощущение, что резко вспыхнувшая забота бывшей и.о. примарши о благополучии горожан – совершенно искренний и альтруистический порыв?

Наблюдая, сколько денег Плахотнюк вкладывает в свою бывшую любовницу, скольким халдеям-экспертам проплачено, чтобы они хором пели оды менеджерскому дару Сильвии, невольно задумываешься, а не это ли настоящая любовь. А как надрываются телеканалы и радиоэфиры в попытках убедить всех, что Раду проходит во второй тур! Но нет. К сожалению, это не про любовь. Это про 11 депутатских мандатов от Кишинёва в ноябре нынешнего года. Это про взращённого и вскормленного властью оппонента Майи Санду. А ещё это про бабло, сконцентрированное в столице.

В Кишинёве сосредоточена самая образованная и продвинутая часть молдавского общества. Здесь вся культурная и интеллектуальная элита страны. Если Плахотнюку удастся оболванить людей и в Кишинёве, развести на «курэцениа» ши порядок и провести свою девчонку в примары, то означать это будет лишь одно: мы имеем потерянное поколение дебилов, и эта страна обречена на жалкое прозябание ещё долгие и долгие годы вперёд. Значит, мир перевернулся, а люди совершенно лишились своих мозгов и готовы последние заработанные крохи не на пользу своей семьи употребить, но отдать их деспоту-олигарху, отбирая у своих детей даже надежду на нормальное будущее.

Иногда бывает, что коллективная вонь, рапространяемая СМИ, ошибочно принимаются за единство духа. Сегодня массово отрабатываются и отполировываются методы зомбирования и промывания мозгов. И это всё на фоне наглого и неприкрытого обворовывания народа, с лицами, выражающими надменное презрение к простому человеку. Лозунг нынешней избирательной кампании в Кишинёве должен звучать только так: «Не стань овцой в стаде Плахотнюка!» Нельзя дать себя в очередной раз одурачить. Мы, жители этой страны, всю эту плахотнюковскую гоп компанию, со всеми его финами, кумэтрами, любовницами просто не прокормим.

Кишинёвец! Не стань овцой!

Вячеслав ПЛАТОН

Источник: Рlatonzamoldovu.wordpress.com