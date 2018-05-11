Лживая пропаганда неумелой Сильвии Раду приведет к ее поражению на выборах, - Нэстасе

"Человеком, который себе не принадлежит" назвал Сильвию Раду ее конкурент на выборах генпримара Кишинева.

Председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе заявил, что в результате неумелого руководства Сильвии Раду произошел большой рост тарифов на электроэнергию для граждан.

- Что можно сказать о человеке, который себе не принадлежит. Если говорить о цифрах, давайте вспомним, сколько голосов набрала г-жа Сильвия Раду на президентских выборах осенью 2016 года: 5276 голосов. Чуть более 5000 граждан нашей страны поверили ее проектам. Подумайте о том, что только в Кишиневе у нас есть более 650 000 избирателей. Почему нам надо думать, что сейчас, внезапно, ее проекты стали лучше? 20 мая мы в цифрах увидим, насколько важна лживая пропаганда в проведении выборов, - заявил Нэстасе в интервью порталу «Трибуна».

Политик припомнил и ее руководство UnionFenosa. Нэстасе сослался на отчет НАРЭ за 2013 год, где утверждается, что компания допустила «значительные дополнительные и неэффективные расходы» и «несоблюдение принципа максимальной эффективности при минимальных затратах».

- Этот отчет является приговором для так называемых профессиональных качеств и неподкупности кандидата Плахотнюка, - высказал мнение Нэстасе.

По его словам, отчет свидетельствует о многочисленных серьезных нарушениях в управлении предприятием, повлиявших на рост тарифов на электроэнергию.

Сильвия Раду стала героиней и другого скандала. Отбывающий срок в тюрьме бизнесмен Вячеслав Платон сообщил об интимной связи Раду с Плахотнюком. Более того, по словам Платона, с подачи Плахотнюка его бывшая любовница регулярно получала крупные выплаты за счет остатков счетов UnionFenosa в банке.