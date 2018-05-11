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Политика
На что, по мнению Иона Чебана, жители столицы должны обращать внимание
11.05.2018

Эффективное управление муниципием Кишинэу является одним из наиболее важных аспектов, на которые жители столицы должны обращать внимание, потому что подавляющее большинство проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, вызваны, в том числе неспособностью тех, кто до сих пор руководил примэрией, эффективно управлять делами города.

Об этом кандидат ПСРМ в столичные примары Ион Чебан заявил в ходе интервью порталу ТРИБУНА.

 «Мы предлагаем комплексный подход к данному вопросу, и до апреля 2019 года представим новый Градостроительный план Кишинэу, на основе которого город будет развиваться, и станет современной столицей.

Без такого плана развитие невозможно, потому что частями этого делать нельзя. По нашему мнению, каждое действие должно быть частью общего плана, и только так оно будет способствовать достижению конечной цели – созданию современного и развитого города», – заявил он.

Кристина Пендя


 
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