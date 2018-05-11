На что, по мнению Иона Чебана, жители столицы должны обращать внимание

Эффективное управление муниципием Кишинэу является одним из наиболее важных аспектов, на которые жители столицы должны обращать внимание, потому что подавляющее большинство проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, вызваны, в том числе неспособностью тех, кто до сих пор руководил примэрией, эффективно управлять делами города.

Об этом кандидат ПСРМ в столичные примары Ион Чебан заявил в ходе интервью порталу ТРИБУНА.

«Мы предлагаем комплексный подход к данному вопросу, и до апреля 2019 года представим новый Градостроительный план Кишинэу, на основе которого город будет развиваться, и станет современной столицей.

Без такого плана развитие невозможно, потому что частями этого делать нельзя. По нашему мнению, каждое действие должно быть частью общего плана, и только так оно будет способствовать достижению конечной цели – созданию современного и развитого города», – заявил он.

Кристина Пендя