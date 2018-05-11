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НП: Посол США выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими стандартами
11.05.2018

Посол США в Молдове, Джеймс Петтит, посетил муниципий Бельцы, где провёл встречу с делегацией «Нашей Партии» – Николаем Григоришиным, Еленой Грицко и Илианом Кашу.

Как сообщает ТРИБУНА, в пресс релизе «Нашей Партии», посольство США внимательно наблюдает за событиями в Бельцах и ведёт мониторинг предвыборной кампании в северной столице. «Посол США выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими стандартами и правовыми нормами», сообщается в пресс релизе.

В связи с этим делегация «Нашей Партии» напомнила ситуацию 2014 года, когда оппозиционное формирование за три дня до выборов было незаконно снято с парламентской гонки. По словам Джеймса Петтита, в таком случае, после признания снятия с выборов незаконным, должны были быть проведены новые парламентские выборы, однако этого не произошло.

Джеймс Петтит осудил недемократичные методы давления на муниципальных советников. «Дипломат согласился, что происходящее в муниципальном совете Бельц аналогично ситуации в Парламенте, когда различными способами дробятся фракции и формируется новое большинство, не отражающее волю избирателей», говорится в пресс релизе.

Кристина Парфени


 
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