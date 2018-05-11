Мужчина застрелился в офисе кредитной компании из-за долга в 12 000 долларов

В Кишиневе мужчина покончил с собой, выстрелив в голову в офисе одной из кредитных компаний.

Трагедия произошла сегодня во второй половине дня на улице Петру Рареш, передает unimedia.info.

По данным полиции, 51-летний мужчина взял кредит в размере 12 000 долларов и не смог его вернуть. Жертва был родом из Теленешт, но уже некоторое время жил в Кишиневе. Мужчина мог лишиться квартиры из-за долга. Оружием, из которого был произведен выстрел, мужчина владел на законных основаниях с 2016 года.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, мужчина вошел в офис компании и без объяснений застрелился. Полиция ведет расследование, место происшествия оцеплено.