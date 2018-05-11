В Молдове запущено интернет-голосование по выборам примара Кишинева

Накануне выборов на пост примара Кишинева, сайт Votum.md запустил голосование, где каждый пользователь сможет проголосовать за своего кандидата.

В предвыборной гонке участвуют 12 кандидатов, представляющих различные политические силы. Для изучения мнения пользователей интернета проект Votum.mdзапускает независимое интернет-голосование.

Отметим, что онлайн выборы на сайте Votum.md не являются альтернативой настоящему избранию примара. Цель проекта заключается в социологическом исследовании политических предпочтений пользователей сети. Votum.md – это некоммерческий проект, не финансируемый каким-либо кандидатом или политической партией и не претендующий на извлечение выгоды.

Чтобы сделать свой выбор, необходимо кликнуть на кнопку “Проголосовать” рядом с фотографией кандидата, заполнить форму и отдать свой голос. Голосование проходит на условиях анонимности, а голос привязывается к телефону, чтобы избежать так называемой “карусели” (когда пользователь голосует несколько раз с одного аккаунта).

Итоги голосования будут подведены 15 мая в 23:59.