Никол Пашинян не отменял день Победы! Реплика на молдавскую тему.

Откровенно говоря, довольно большая доза армянской крови в моих жилах не приводит к автоматической солидарности со всем армянским. За исключением хаша, долмы и 24 апреля. И я себе тихо, почти бесшумно наблюдал за тем, что происходило в Армении примерно с тем же интересом, как это бы происходило в Финляндии, Эстонии или в Кампучии. Ладно, не прямо совсем так, но почти-почти так.

Подсматривая прищуринным левым глазом за армянскими событиями, я, что называется, таращил глаза на тот обильный поток дерьма, который пальнул в сторону Армении тот сегмент фейсбука, который, в частности, тут в Молодове грустит от отсутствия сил, средств, солидарности, чувства локтя, правильно организованной толпы, без которых якобы так сложно запалить фитиль нашей политической мамалыги. Нет, право, я был обескуражен таким обилием экспертов в армянской теме, которые зачем-то обозвали все происходящее майданом, втиснув в это замечательное украинское слово, полное предсказуемого холестирина и целлюлита, все то, что в Армении точно готовилось и потреблялось без сала и явно с незнакомыми прежде элементами политического вегетарианства.

Сейчас уже очевидно - все происходившее в Армении столь же похоже на майдан, как вареники на вышеупомянутую долму. Тем не менее, это не помешала очень многим без смущения оценивать все недавние армянские события в русле обостренного маниакально-депрессивного синдрома, этакой майданозавсимости. Что же, нынешняя молдавская власть аплодирует столь высокому уровню сознательности местной, оппозиционной экспертной среды, которая любую форму антиправительственной мобилизации воспринимает, как конспирологический заказ "проклятого Запада".

Ну и вот, последнее. Какие-то маргинальные интернет-ресурсы рассказывают о том, что Никол Пашинян отменил День Победы в Армении и еще как-то так подленько и грязненько пробубнил нечто уж совсем святотатственное по поводу этого праздника. Я ниже приведу достаточно квалифицированный ответ по этому поводу одного из самых глубоких экспертов по Армении - Сергея Маркедонова. А пока повторюсь: я ничего толком про Армению не знаю. Но про Молдову могу сказать некоторые вещи довольно уверенно. Большая часть тех, кто причисляет тут себя к властителям дум, лево-центристским элитам, этаким глашатаям всенародной консолидации супротив проклятого антинародного гуверна, должна пересмотреть свое место в том отвественном, невероятно сложном процессе, как комментирование в фейсбуке. Либо деликатно помолчите, либо вывешивайте в качестве своего аватара гербарий из трех розочек. Мимишно, позитивненько, да и зачтется не одними лайками.

А теперь комментарий от Сергея Маркедонова. Sergey Markedonov

"Осторожно фейк! Или о пользе исторического источниковедения для политологов и для политолухов. По сети загуляла информация о том, что Никол Пашинян новый премьер Армении якобы отменил День победы и перенес его на 8 мая. И даже цитаты приводятся из его как бы «указа»: «Последний раз Армения праздновала навязанный советским режимом праздник. Это была не наша война, но сотни тысяч армян погибли, отстаивая имперские интересы Сталина».

Однако при попытках понять так ли это, никакой ссылки на первоисточник не попадается, только ссылки на сайты украинского или азербайджанского происхождения, в основном украинского.

Что же в реальности?

В реальности было обращение Пашиняна: «Поздравляю вас с праздником победы. Победа наших предков в Великой Отечественной войне на самом деле была исторической. Эта победа и как ее следствие — мир, открыли новые двери для нашего народа и новый горизонт для его творческой работы, строительства и развития страны».

Сам Пашинян 9 мая был в Карабахе, где прошел парад Победы, в Армении и в непризнанной НКР в этот день празднуют «двойную победу» (1945 и взятие Шуши в мае 1992 года).

8-го же мая состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Республики Армения и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Представляете Путина, поздравляющим Пашиняна после отмены Дня Победы? Вот прямо во вторник? Я нет. В Армении был Бессмертный полк, кстати. ВО главе с президентом Арменом Саргсяном. На заметку тем, кто сравнивает события в Ереване и в Киеве. Представили себе поддерживаемый государством Бессмертный полк в столице Украины!Выглядит ненаучной фантастикой.К слову сказать, пока что никаких указов Пашиняна не было. А праздники и памятные даты в Армении определяются законом, а не указами Законы же принимают в Национальном собрании, где у Пашиняна "все сложно".

Вывод? Читать внимательно источники и не создавать фейковых поводов! "

Марк Ткачук - Фейсбук