Павел Филип: Молдова регистрирует показатели, которые демонстрируют, что страна идет в правильном направлении

Республика Молдова регистрирует показатели, которые демонстрируют, что страна идет в правильном направлении, но, в то же время, показывают, что пришло время действовать больше и быстрее, чтобы люди почувствовали более существенные улучшения жизни. После 2016 года удалось добиться стабилизации экономического развития страны, в 2017 году были заложены основы некоторых процессов реформирования, а в 2018 году начато развитие страны. Такие заявления сделал премьер-министр Павел Филип в пятницу, 11 мая, на презентации отчета о деятельности за 2017 год в парламенте, передает IPN.

Премьер напомнил, что в прошлом году была начата реформа центрального публичного управления, что привело к сокращению количества министерств, количества сотрудников. В то же время фонд оплаты труда остался прежним, что позволило установить конкурентоспособную заработную плату и остановить отток профессионалов из правительства. Более 100 млн. леев были сэкономлены за счет оптимизации административных расходов. „Реформа публичного управления продолжится до 2020 года. Следует реформа местного самоуправления, а взаимодействие граждан с государственными службами будет оперативнее и эффективнее”, - сказал Павел Филип.

По словам премьер-министра, в результате реформы контролирующих органов, частный и государственный сектора экономят свыше 100 млн. леев, а бизнес-среда в настоящее время имеет больше предсказуемости. В прошлом году были сделаны инвестиции в размере 115 млн. долларов в Свободных экономических зонах. Число работников в СЭЗ увеличилось на 65%. А в экономике было создано около 60 тыс. рабочих мест. Павел Филип сказал, что данные показывают, что экономика страны восстанавливается. Только в течение первых трех месяцев этого года экспорт вырос на треть, и благодаря этому власти попросили ЕС увеличение квот на экспорт столового винограда, слив и черешни.

Павел Филип добавил, что производство сельхозпродукции выросло в прошлом году на 8,6%. Был создан первый ИТ-виртуальный парк, в котором зарегистрировались 170 компаний-резидентов, с запланированным объемом продаж на 1,4 млрд. леев в 2018 году. В 2017 году в Центре Tekwill в Кишиневе было подготовлено около 8000 человек, а в 2019 году может быть открыт Tekwill в Бэлць, а скоро и в Кагуле. Премьер сказал, что банковский сектор, который был принят нынешним правительством в катастрофическом состоянии, был приведен в порядок при поддержке МВФ.

Премьер напомнил, что в прошлом году Налоговая служба была реорганизована, а в результате, в марте, в учреждение поступило 1,2 млрд. леев всего за два дня. В то же время была реорганизована и Таможенная служба, процесс, который принес в бюджет в 2017 году более 20 млрд. леев, что на 3 млрд. больше, чем в 2016 году. Благодаря этим поступлениям удалось увеличить ассигнования на социальные программы и здравоохранение, в том числе в отношении пенсионной реформы. „В 2017 году мы предоставили социальную помощь более 200 тыс. человек. Выросло на 2000 леев единовременное пособие при рождении ребенка. Мы ввели пособия для матерей, у которых рожаются близнецы, а с этого года дети, оставшиеся без попечения родителей, будут ежедневно получать пособия от государства”, - сказал премьер.

В то же время Павел Филип отметил, что две недели назад была рассмотрена концепция реформы первичной медицинской помощи с целью усиления роли семейного врача, решения проблемы дефицита врачей в селах и роста качества медицинских услуг. Было увеличено на 50% пособие для молодых специалистов в медицине, которые идут работать в села. Премьер-министр напомнил о повышении зарплат учителям на 11,3% с сентября 2017 года, а так же о том, что с 1 сентября этого года учащиеся 1-х классов будут осваивать цифровую грамоту.

Говоря о внешней политике Республики Молдова, Павел Филип отметил, что сегодня страна имеет достойную и эффективную внешнюю политику. Премьер-министр сказал, что в момент, когда пришел в правительство, МВФ и Всемирный банк приостановили отношения с Молдовой, а Европейский союз приостановил финансирование. „Мы доказали, что можем работать хорошо и под давлением. В прошлом году мы получили положительные отзывы от экспертов МВФ, от которого должен прийти в ближайшее время новый транш в размере 35 млн. долларов. В прошлом году ЕС предоставил нам новый кредит доверия, когда объявил, что предоставит нашей стране макрофинансовую помощь в размере 100 млн. евро”, - заявил премьер-министр.

Павел Филип объявил, что правительство, которое он возглавляет, установило три приоритета на 2019 – 2021 годы: образование, правосудие и инфраструктура, которые предполагают, в том числе новый взгляд на образование, реформирование судебной системы путем оценки неподкупности судей, привлечение их к ответу в случае нарушения закона.