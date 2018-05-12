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На устах
12 фактов об истории Интердвижения от Зураба Тодуа
12.05.2018

Марина Тимотина

Вышла в свет книга «Битва за Молдову»: «Государственники и унионисты на рубеже ХХ –ХХI вв.». Это часть трилогии «Битва за Молдову». Автор - историк, политолог, специалист  по проблемам постсоветского пространства, экс-депутат парламента, известный журналист Зураб Тодуа. Интересный, насыщенный фактами, поданный просто и доступно материал сделал книгу своего рода учебником новейшей истории нашей страны. 

В первой части рассказывается о событиях конца 80-х-начала 90-х годов, поднимаются проблемы молдавской национальной идентичности, уделено внимание румынскому фактору в истории унионистского движения и развитию движения государственников. Вторая часть посвящена событиям 7 апреля 2009 года, третья - событиям 2010-2016 годов и «сползанию ПКРМ на обочину политического процесса». 

Интердвижение возникло как реакция на национальную нетерпимость… 

Интердвижение возникло как реакция на создание 3 июня 1988 года в Кишиневе в здании союза писателей МССР Демократического движения в поддержку перестройки, чья деятельность была направлена против Союзного государства. 

9 января 1989 года в конференц-зале газеты «Советская Молдавия» состоялось учредительное собрание Интердвижения «Унитатя-Единство». В нем приняло участие около 150 человек. Лидером был избран Анатолий Лисецкий, профессор, заведующий кафедрой исторического факультета Кишиневского госуниверситета. В руководство  вошли Георгий Павленко, Петр Шорников, Андрей Сафонов, Владимир Солонарь и другие. 

Большинство молдаван поддерживало ДДПП, представители других национальностей тяготели к Интердвижению, создаваемым гагаузским, болгарским и другим организациям. Линия противостояния пролегла вокруг проектов законов о языке: «О статусе государственного языка МССР» и «О функционировании языков на территории МССР». Статья 35 второго проекта серьезно ограничивала возможности продвижения по службе из-за незнания государственного языка. В соответствии с 19-й статьей выпускники средних школ, ПТУ, техникумов и вузов должны были сдавать квалификационный экзамен на знание государственного языка. 

… И на первой же акции выдвинуло требование функционирования двух языков   

ДДПП в январе 1989 года организовало акцию неповиновения: в течение нескольких часов был перекрыт проспект Ленина.

В ответ 23 апреля Интердвижение провело свой митинг в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Молдова». Главные требования выступавших: два государственных языка,  поддержать автономию гагаузов и болгар, провести референдум по вопросу о государственных языках (два или один). ИД предложило создать двухпалатный парламент (совет республики и совет национальностей), созвать съезд народов Молдавии для обсуждения политической ситуации. 

Профессор Лисецкий оказался пророком 

19 апреля 1989 года лидер ИД А.М.Лисецкий в газете «Советская Молдавия» проанализировал состояние межнациональных отношений в СССР и выдал точный прогноз развития политической ситуации: провал перестройки и наступление катастрофы: «Драматичность и сложность положения состоит в том, что ни наука, ни политика сегодня не располагает концепцией выхода из кризисной ситуации. Хватит ли у партии и общества сил для новой перестройки? Может и не хватить». 

Прогноз сбылся: Союз распался в августе 1991 года. 

Компартия была настроена против Интердвижения 

К середине 1989 года ИД и ДДПП де-факто закрепили за собой статус ведущих общественно-политических организаций. Создали свои отделения в столице и большинстве районов. Заявили о своих возможностях руководить массовыми мероприятиями, обзавелись явными и скрытыми сторонниками в ЦК КПМ, комсомоле, республиканских СМИ, в среде интеллигенции. 

20 мая 1989 года в зале союза писателей состоялся учредительный съезд Народного фронта Молдавии. Его основу составили ДДПП, Лига студентов, Экологическое движение, клуб А.Матеевича. Часть руководства НФМ считала необходимым добиваться объединения Молдавии с Румынией («восстановление исторической справедливости»). 

Главной целью ИД была борьба за сохранение СССР. Движение рассчитывало на тесное сотрудничество с компартией. Однако первые же  встреч с членами ЦК КПМ показали негативное отношение верхушки компартии к движению. ЦК  разделился по национальному признаку: большинство молдаван симпатизировало к НФМ, русских в ЦК было мало, их влияние у было  ограничено. Все, что они могли, - обещать поддержку и рекомендовать «держаться» до прояснения ситуации в центре. 

Отсутствие идеологии 

Самым слабым местом в деятельности ИД была идеологическая платформа. Руководство оперировало привычными лозунгами борьбы за «национальное равноправие», «идеалы социализма и интернационализма», верности заветам «ленинской национальной политики», что приводило к ассоциациям с самыми консервативными силами в СССР. 

28 июня и 9 июля ИД показало свою слабость 

Весной 1989 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР, куда ДДПП провело Г.Виеру, Н.Дабижу, Д.Матковского, И.Хадыркэ, М. Чимпоя, Л.Лари. 25 июня, накануне 49-й годовщины возвращения Бессарабии в состав СССР, Народный фронт провел на площади Победы митинг с антирусскими и антисоветскими лозунгами. 28 июня в центре Кишиневе произошли локальные стычки между членами ИД и представителями НФМ: первые хотели возложить цветы к мемориальной доске на улице имени 28 июня, вторые им препятствовали.  

9 июля Интердвижение провело митинг по случаю 49-й годовщины возвращения Бессарабии в состав СССР, собрав около 20 тысяч сторонников на площади Победы. Часть площади близ памятника Штефану заняли фронтисты, которых было около 7000. Сторонники НФМ своими криками, свистом и улюлюканьем не давали произнести ни слова ведущим митинга. У ИД давно чесались руки. Они были готовы к бою. Завязывались потасовки. Однако лидеры ИД проявили нерешительность. Они опасались, что вину за столкновения возложат на них и запретят организацию. Было принято решение продолжить митинг на стадионе «Динамо». Сторонники ИД разделились на две колонны: одна ушла в сторону стадиона, другая в парк Победы, где вскоре распалась на отдельные группы и растворилась на улицах города. 

Решение отступить при численном превосходстве было ошибкой. Две неудачи 28 июня и 9 июля обескуражили многих рядовых членов ИД и посеяли неуверенность в своих силах у руководства. В противостоянии между двумя силами инициатива постепенно переходила к НФМ. Эта тенденция была закреплена 27 августа, когда на площади Победы НФМ провел Великое национальное собрание с участием 80-100 тысяч человек, в том числе представителей официальной власти во главе с председателем ВС МССР Мирчей Снегуром.

Митинг ИД в тот же день собрал 7-8 тысяч человек. Атмосфера была унылой и обреченной, ответ ИД выглядел неубедительно. 

Против НФМ, за ИД выступило 186 предприятий 

29 августа 13-я сессия ВС МССР приняла закон о функционировании языков в радикальном варианте. Среди русскоязычного населения и в Приднестровье это вызвало сопротивление. 3 сентября ИД, отправившись от оцепенения, провело масштабный митинг в Кишиневе, на который собралось 15 тысяч человек. В Тирасполе собралось 65 тысяч человек. Митинги и собрания прокатились по гагаузским и болгарским селам. 6 сентября бастовало 186 предприятий. 

КПМ находилась на грани распада. Часть членов ЦК КПМ наладило контакты с руководством НФМ и строило планы на будущее. 8 и 29 октября НФ провел очередные митинги в Зеленом театре, 22 октября – несанкционированную демонстрацию в центре города с требованием передачи власти НФ. 

7 ноября НФ устроил дебош во время демонстрации на площади Победы, 10 ноября организовал нападение на министерство внутренних дел. 30 июня 1990 года на втором съезде НФМ были приняты решения, программа и устав организации, которые провозглашали «воссоединение румынских территорий» и создание «Румынской Республики Молдова». 

Интердвижение не могло влиять на ситуацию в парламенте… 

По итогам Выборов в Верховный Совет МССР, состоявшихся 25 февраля 1990 года, в парламент избрали 360 депутатов. Сформировались три группировки:

- Народный фронт, примкнувшая к ним группа аграриев и членов КПМ (всего около 200 депутатов);

- собственно аграрии;

- группа «Советская Молдавия» из членов ИД, представителей левобережья, Гагаузии, и некоторых директоров предприятий (всего чуть более 100 депутатов). 

Заседания ВС проходили в основном под диктовку группы НФМ, в которую вошли Ион Хадыркэ, Александр Мошану, Виктор Пушкаш, Виктор Берлинский, Мирча Друк, Константин Оборок, Ион Косташ. МирчаСнегур находился под их влиянием. 

… А его союзники предпочли капитуляцию 

Каждое утро до начала заседания и вечером, после его завершения, депутаты от Интердвижения, Приднестровья и Гагаузии вынуждены были проходить сквозь строй. В толпе раздавались грязные ругательства, угрозы и оскорбления. 22 мая 200-250 боевиков пробились сквозь милицейское оцепление и набросились на оппозицию с камнями и палками. Депутаты отступили в здание ВС. 

Невозможность повлиять на ситуацию внутри парламента, явное нежелание властей принимать меры к погромщикам побудили депутатов от Приднестровья, Гагаузии и Интердвижения принять решение не посещать заседания Верховного Совета. Это было весьма спорно. С уходом такого числа депутатов фракция «Советская Молдавия» осталась в меньшинстве (около 20 человек) и не смогло больше оказывать влияние на законотворческую деятельность. Позже ее возможности заявлять о своей позиции с трибуны парламента свелись к нулю. 

После путча лидеры Интердвижения стали формировать правительство 

19 августа 1991 года пришло известие об отстранении М.С.Горбачева от власти и создании ГКЧП. Актив Интердвижения собрался в своем штабе в приподнятом настроении. Было внесено предложение сформировать из членов ИД правительство: все были уверены, что руководство республики во главе со Снегуром будет арестовано, ожидали появление бронетранспортеров и танков. 

Из штаба ИД с утра названивали в приемную председателя ВС СССР А.Лукьянова и в другие кабинеты с целью получить информацию. До полудня все были уверены, что Москва все подготовила, рассчитала и предусмотрела.

Список нового правительства и декларации решили согласовать с Москвой и ставкой группы войск Юго-Западного направления, с комендантом Кишинева генерал-полковником В.Колесовым. Как выяснилось, это было мудрое решение. 

20 августа руководство Молдавии осудило ГКЧП. 21 августа переворот завершился. Парламентские аграрии были напуганы, члены ИД - подавлены. В Москве тихо загибалась  парламентская группа «Союз» - надежда и опора ИД. 

Парламент-90 был распущен при участии Интердвижения... 

Неудачный поход волонтеров на Гагаузию в октябре 1990 года озлобил волонтеров. Они вымещали свою неудовлетворенность на мирных гражданах, напали на штаб-квартиру ИД, а 15 ноября - в кафе «Орион» на депутатов ВС МССР из группы «Советская Молдавия». Пострадали П.Шорников, А.Сафонов и И.Тромбицкий, милиция занимала нейтральную позицию… 

... Оно сохранилось благодаря аграриям и растворилось в «Соцединстве» 

После потрясений и шока военных событий на Днестре в парламенте стали громче звучать голоса фракций аграриев и ИД. Они образовали блок «Согласие». В августе 1993 года блок выступил за ратификацию протокола о вступлении в СНГ. Оппозиция в лице депутатов фракций ХДНП, ДПМ, Съезда интеллигенции заблокировала решение. В ноябре 1993 года по инициативе блока «Согласие» парламент был распущен. 

В парламенте, избранном 27 февраля 1994 года, было 103 депутата. Интердвижение и Социалистическая партия (в дальнейшем блок «Соцединство») получили  28 мандатов, Блок крестьян и интеллигенции - 11, ХДНП – 9. АДПМ составила большинство - 56 мест. 

Победа АДПМ и «Соцединства» показала: население устало от политической нестабильности, а с национал-демократами стало связывать упадок в экономике и приднестровский конфликт. «Совет с народом» 6 марта 1994 года показал: 98 процентов  респондентов, а в опросе приняло участие 62 процента населения, высказались за то, чтобы «Молдова развивалась как независимое, единое и неделимое государство, в границах с момента провозглашения его суверенитета». 


 
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