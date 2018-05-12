12 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Каждого третьего молдаванина больше всего волнует состояние дорог
12.05.2018

Состояние дорог, жилых зданий и экология - основные проблемы, заботящие жителей Кишинева. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные в пятницу на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" Центром социологических исследований РМ (CCSM).

Согласно опросу, 34% респондентов заботит состояние дорог, 23% - чистота улиц, 14% - состояние жилых зданий, 9% - тротуаров, 7% - общественный транспорт, 6% - отношения с государственными служащими, 5% - безопасность.

По мнению 24% респондентов решению проблем Кишинева мешает отсутствие политической поддержки, по 18% - политические решения и некомпетентность бывшего примара (Дорин Критоакэ - "И."), 14% - отсутствие средств. Еще 26% граждан назвали другие причины. При этом, только четверть опрошенных граждан позитивно относятся к экс-примару Дорину Киртоакэ.

Лишь 2% заявили, что живут намного лучше, чем в прошлом году, 15% - лучше, 49% - не заметили изменений, 25% - хуже и 9% - намного хуже. Также 64% респондентов считают, что ситуация в республике развивается в неправильном направлении, а 16% - в правильном.

Опрос проводился в Кишиневе с 30 апреля по 8 мая. В нем приняло участие 750 респондентов. Погрешность - 3%.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.