Каждого третьего молдаванина больше всего волнует состояние дорог

Состояние дорог, жилых зданий и экология - основные проблемы, заботящие жителей Кишинева. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные в пятницу на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" Центром социологических исследований РМ (CCSM).

Согласно опросу, 34% респондентов заботит состояние дорог, 23% - чистота улиц, 14% - состояние жилых зданий, 9% - тротуаров, 7% - общественный транспорт, 6% - отношения с государственными служащими, 5% - безопасность.

По мнению 24% респондентов решению проблем Кишинева мешает отсутствие политической поддержки, по 18% - политические решения и некомпетентность бывшего примара (Дорин Критоакэ - "И."), 14% - отсутствие средств. Еще 26% граждан назвали другие причины. При этом, только четверть опрошенных граждан позитивно относятся к экс-примару Дорину Киртоакэ.

Лишь 2% заявили, что живут намного лучше, чем в прошлом году, 15% - лучше, 49% - не заметили изменений, 25% - хуже и 9% - намного хуже. Также 64% респондентов считают, что ситуация в республике развивается в неправильном направлении, а 16% - в правильном.

Опрос проводился в Кишиневе с 30 апреля по 8 мая. В нем приняло участие 750 респондентов. Погрешность - 3%.