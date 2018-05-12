Майя Санду не будет работать в группе, которую создает ДПМ для организации выборов

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду пригласила премьер-министра Павла Филипа на дебаты на общественном телевидении Молдова 1, чтобы ответить гражданам страны, если власть может выполнить по крайней мере шесть условий, которые могли бы обеспечить проведение свободных и честных парламентских выборов осенью этого года.

Предложение было сделано в пятницу, 11 мая, в рамках пресс-конференции, на которой Майя Санду отметила, что направила многочисленные обращения органам власти, с перечислением мер, которые должны быть приняты для обеспечения свободных и честных парламентских выборов, но каждый раз эти обращения были проигнорированы, передает IPN.

„Поскольку мы были проигнорированы, мы решили обратиться к международным институтам. Эти вопросы были адресованы и премьер-министру Филипу в Брюсселе, но он сказал, что ему не понятны наши претензии касательно порядка финансирования партий и избирательных кампаний. Мы приглашаем Павла Филипа к дискуссии на публичном телеканале, чтобы ответил перед гражданами на наши опасения”, - заявила председатель Партии действия и солидарности.

Члены Партии действия и солидарности обозначили шесть предложений, которые, по их мнению, могут обеспечить свободные и честные выборы. Среди них: изменение законодательства в области финансирования избирательных кампаний, запрет на финансирование партий через фонды, которые имеют отношение к политикам, установка видеокамер на всех избирательных участках и др.

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил во вторник, 8 мая, после еженедельного заседания партии, что обратился к своим коллегам из парламента с просьбой создать рабочую группу по организации выборов как можно более демократичным и прозрачным путем. Майя Санду говорит, что она не заинтересована в том, чтобы быть частью этой группы. „Мы не заинтересованы в фальшивом диалоге, но мы хотим конкретные дискуссии перед гражданами, а не темные обсуждения или с участием комментаторов, которые создают помехи”, - отметила лидер Партии действия и солидарности