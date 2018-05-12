Опрос: Сильвия Раду может одержать победу во втором туре

Во второй тур местных выборов пройдут независимый кандидат Сильвия Раду и социалист Ион Чебан. Таковы результаты опроса, проведённого Центром социологических исследований Молдовы. За Сильвию Раду готовы проголосовать почти 32% респондентов. А социалиста Иона Чебана поддерживает 31% участников опроса.

Третье место закрепилось за кандидатом тандема партий "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность" Андреем Нэстасе. Его поддерживают почти 16% респондентов. За ним следует кандидат Партии национального единства Константин Кодряну, набравший чуть более 8%. За кандидата от партии Шора Регину Апостолову готовы проголосовать чуть более 5% респондентов. А за либерала Валериу Мунтяну - почти 4,5%.

Представили социологи прогнозы и на второй тур. Если борьба развернётся между Ионом Чебаном и Сильвией Раду, независимый кандидат может набрать 52% голосов.

А вот если Раду вступит в борьбу с Андреем Нэстасе, то выиграет с большим отрывом. Социологи прочат ей 59%. Согласно тому же соцопросу, Нэстасе проиграет и социалисту Иону Чебану. В случае прохода во второй тур этих кандидатов, большинство респондентов - 53% - проголосуют за Чебана.

Социалисты также могут возглавить мэрию, если их кандидат вступит в борьбу с либералом Валериу Мунтяну. Последнему прочат 42% голосов. Опрос провели в период с 30 апреля по 8 мая. В нём приняли участие 750 человек. Погрешность составляет плюс минус 3%. Между тем, другой соцопрос, проведённый Ассоциацией социологов и демографов, также показал, что во второй тур выборов пройдут Ион Чебан и Сильвия Раду.